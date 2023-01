La storia di Adam Rich, bambino prodigio di Hollywood: “A 15 anni mi sentivo pronto per la pensione” “A 15 anni mi sono reso conto di aver lavorato per la maggior parte della mia vita”, raccontò in un’intervista Adam Rich, ex star della Famiglia Bradford morto a 53 anni. La sua storia è legata in maniera indissolubile all’uso di droghe. “Credo sia stato un gesto di ribellione, come dire: “Ehi, non sono il piccolo Nicholas””.

A cura di Giulia Turco

Ex bambino prodigio di Hollywood, Adam Rich è morto nella sua casa di Los Angeles all’età di 54 anni. Star della Famiglia Bradford, negli anni ’80 aveva lasciato Hollywood e il mondo dello spettacolo per ritirarsi a vita privata. Gli episodi più noti legati alla droga risalgono agli anni '90 e 2000, ma stando alle indiscrezioni, sembra che la vita dell'ex star di Hollywood scomparsa prematuramente sia stata segnata dalla droga sin dalla giovane età.

La sofferenza e l'iniziazione alle droghe

I suoi familiari, che hanno comunicato la sua morte alla stampa, non hanno parlato chiaramente di un nesso tra l’uso di droghe e la sua scomparsa. Tuttavia quella dell'attore è una storia che sembra essere legata in maniera indissolubile con le dipendenze. Nato nel 1968, Adam Rich ha vissuto la maggior parte della sua famiglia a Los Angeles. La sua carriera è decollata da ragazzino, quando è stato notato da un’insegnante di recitazione alla Chatsworth High School.

La sua giovane vita e la sua carriera però sarebbero state segnate dalla droga sin dalla giovane età. La prima volta con la marijuana, secondo il The Mirror, sarebbe stata a 14 anni. Poco tempo dopo, a 17 anni, avrebbe lasciato le scuole superiori. A quanto pare, dunque, ben presto i segnali di una profonda insoddisfazione e sofferenza avrebbero fatto capolino nella sua vita, senza che nessuno se se accorgesse o potesse fornirgli un aiuto "A 15 anni mi sono reso conto di aver lavorato per la maggior parte della mia vita. Mi sentivo quasi pronto per andare in pensione, ero molto stanco", raccontò in un'intervista all'Orlando Sentinel. "Ho iniziato a frequentare le persone sbagliate. Credo sia stato un gesto di ribellione, come dire: “Ehi, non sono il piccolo Nicholas”".

L'overdose e l'arresto per furto di sostanze

Secondo le indiscrezioni, l’attore ha subito un arresto nel 1991 legato all’abuso di sostanze stupefacenti. Avrebbe rotto la vetrina di una farmacia per rubare alcune sostanze. Sarebbe stato Dick Van Patten, che interpretava il ruolo di suo padre nella celebre serie tv, lo avrebbe salvato dopo l’arresto. In seguito, avrebbe di morire per overdose di valium, L’anno successivo si sarebbe iscritto ad un programma di riabilitazione, salvo poi ricascarci e finire nuovamente sotto arresto nel 2002. Rich ha sempre negato le accuse. “Sono sobrio da 10 anni”, aveva dichiarato allora, secondo CBS News.