La storia di Rossella e Annamaria fa commuovere anche Luca Argentero: “Non sentirti in colpa” La storia di Rossella e di sua madre, rimasta vedova. Il padre di Rossella, infatti, è morto all’età di 57 anni. Tra le due c’è stato un muro emotivo e Luca Argentero le aiuta a superarlo.

A "C'è posta per te", puntata del 14 gennaio, va in scena la storia di Rossella e di sua madre, rimasta vedova. Il padre di Rossella, infatti, è morto all'età di 57 anni. Lei capisce che il padre stava morendo solo tre giorni prima, perché aveva attuato un meccanismo di difesa. Rossella vuole fare un regalo alla madre, ospitando in questa storia Luca Argentero. Quando la madre arriva in studio e apre la busta, questa scoppia in lacrime: "Da quando è morto papà si è alzato un muro tra noi. Pensavi di avere una figlia matura e sensibile, ma non lo sono stata. Se sono qui è per farmi perdonare ed è per darti tutto l'amore del mondo".

La storia

Una storia davvero brutta perché Rossella ha cercato di chiudersi in se stessa, negando che il padre potesse stare male. Anche il padre, del resto, aveva sottovalutato il problema. Quando però il suo fidanzato la scuote per farle capire che il padre sta davvero lasciando questo mondo, è già troppo tardi. Il rapporto con la madre è da recuperare non per questo, ma perché il lutto ha segnato profondamente entrambe:

Stasera sono qui per chiederti di tendermi la mano. Torniamo a essere noi. Papà manca tantissimo a entrambe. Nulla cura più del conforto che io e te sappiamo darci. Mi manchi, mamma. Sei sempre stata fondamentale per me. Sono qui che ti aspetto per dirci tutto a voce. In una serata tanto speciale, ci tengo a farti una sorpresa.

L'intervento di Luca Argentero

L'intervento di Luca Argentero, attore preferito di mamma Annamaria, è stato davvero molto commovente. "È un turbinio di emozioni anche per chi partecipa solo a questa storia", dice Luca Argentero, "sono certo che si senta davvero in colpa per non esserti stata vicina come forse avrebbe dovuto. Ma non è semplice per nessuno gestire quello che avete vissuto. È un lutto troppo grande, anche se so che tu da mamma l'abbia protetta in tutti i modi possibili. Le cose che non le hai chiesto di fare l'hai fatto per non coinvolgerla. Sei stata una mamma che in questo momento difficile ha dimostrato di essere stupenda".