È morto il padre di Paolo Kessisoglu, era uno storico tifoso del Genoa La morte di Pietro Kessisoglu, padre del celebre attore Paolo, getta nello sconforto il tifo rossoblù. Era uno dei tifosi più storici della squadra del Grifone.

Era uno storico tifoso del Genoa, un punto di riferimento, al punto che la società rossoblù gli ha tributato un omaggio su Twitter. È morto Pietro Kessisoglu, padre di Paolo del duo "Luca & Paolo". Per anni, è stato il presidente del Coordinamento Club Genoani e in un video girato al Museo di Genoa, raccontava della sua fede rossoblù: "Sono genoano da sempre".

Chi era Pietro Kessisoglu, padre di Paolo

La morte di Pietro Kessisoglu, padre del celebre attore Paolo, getta nello sconforto il tifo rossoblù. In un video disponibile su Youtube e girato al Museo di Genoa, Pietro Kessisoglu si raccontava davanti a una bacheca con la sua collezioni di spille del Genoa: "Le colleziono tutte".

Sono genoano da sempre. Il primo abbonamento me lo regalò De Prà nel 1953, sono nato genoano perché quando sono nato io la Sampdoria non esisteva neppure: quindi non potevo che essere tifoso del Genoa. Colleziono tutto, dai francobolli, alle monete, alle spille ed era naturale che collezionassi distintivi. Iniziai a farlo dalla fine della guerra: allora c’erano pochissimi collezionisti a Genova. Un giorno ho messo in un quadrettino alcuni distintivi in un negozio e tutti si sono messi a collezionarli. Se i miei figli vorranno continuare potranno sempre riprenderla, altrimenti rimarrà qui.

Sul rapporto di suo figlio Paolo con il Genoa: "Mia moglie quando era troppo piccolo non me lo faceva portare. Poi, crescendo, lui ha cominciato ad andare in gradinata Nord. Ci sentiamo sempre per commentare le partite, gli errori arbitrali, qualche gol bellissimo. Sì, commentiamo le partite insieme".

Il Genoa potrebbe giocare con il lutto al braccio

Il Genoa è attualmente impegnato nel campionato di Serie B, nel quale ricopre al momento la terza posizione dietro Frosinone e Reggina. Il 12 gennaio sarà la prima partita che i grifoni disputeranno dopo la morte di Pietro Kessisoglu, l'importante match di Coppa Italia contro la Roma, e potrebbero in quella occasione scendere in campo con il lutto al braccio per rendere omaggio al grande tifoso e padre dell'attore, comico e drammaturgo genovese.