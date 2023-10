L’attrice Susan Sullivan, star della serie Castle, ha rivelato di avere un cancro ai polmoni Susan Sullivan, attrice americana nota per essere stata tra i protagonisti della serie Castle, ha raccontato sui social di essere alle prese con le cure per un cancro ai polmoni, per il quale è stata da poco operata.

A cura di Ilaria Costabile

L'attrice Susan Sullivan, star della della tv americana, dove per anni ha interpretato il ruolo di Maggie Gioberti Channing nella fiction Falcon Crest della CBS, protagonista anche della serie Castle, ha rivelato di aver iniziato le cure per un tumore ai polmoni che le è stato diagnosticato.

Il post pubblicato dall'ospedale

Susan Sullivan, 80 anni, ha pubblicato sui social una foto nella quale è ritratta attaccata ad un macchinario che alla base aveva due bombole d'ossigeno, una flebo al braccio e una mascherina ben calata sul volto. A questa immagine aveva affiancato la frase "Le piccole svolte sorprendenti della vita… io cerco di essere pronta con umorismo e speranza. Andiamo". Tanti i messaggi ricevuti dai suoi fan che si cono preoccupati per il suo stato di salute, che si sono chiesti il perché di questo ricovero in ospedale e l'attrice, pubblicando un nuovo post, ha chiarito cosa fosse accaduto, scrivendo: "Grazie per tutti i commenti e per esservi preoccupati. Ho avuto un cancro ai polmoni. L'intervento è stato eseguito con successo. Il processo di guarigione però è una lotta". Un messaggio attraverso il quale l'attrice ha così annunciato la diagnosi dei medici, di cui prima non aveva parlato.

La carriera di Susan Sullivan

Susan Sullivan, oltre che per il suo ruolo in Falcon Crest, è stata anche tra le interpreti del medical drama Julia Farr, MD per il quale è stata nominata agli Emmy nel 1979 in qualità di miglior attrice protagonista. Tra i ruoli più iconici della sua carriera, si ricordando anche quelli in serie notissime sul finire degli Anni Novanta come Dharma e Greg, in cui impersonava il personaggio della madre altolocata di Greg, ma senza dubbio il ruolo di Martha Rodgers, la madre di Richard Castle, il romanziere che amava collaborare alla risoluzione dei crimini della polizia, nella serie omonima, è quello che le ha regalato i fan più affezionati.