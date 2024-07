video suggerito

Chi è Serenay Sarıkaya, l'attrice protagonista della nuova serie turca The Family e Thank you, Next su Netflix Serenay Sarıkaya è l'attrice turca che interpreta Devin nella serie The Family, arrivata su Canale 5 l'8 luglio. In Turchia è famosissima, vanta infatti più di 10 milioni di followers, poiché è stata protagonista di serie di grande successo. Ultima, uscita anche su Netflix, classificatasi nella top ten dei contenuti, è "Thank You, Next".

A cura di Ilaria Costabile

Serenay Sarikaya è l'attrice protagonista della nuova fiction turca di Canale 5, The Family, dove interpreta Devin. In Turchia è una vera e propria star, seguita sui social da più di dieci milioni di persone. Ma la serie Mediaset, non è l'unica in cui l'abbiamo già vista, è stata infatti protagonista di Thank You Next, la rom-com di Netflix che è schizzata al primo posto tra i contenuti della piattaforma lo scorso maggio. Il 1° luglio ha compiuto 32 anni e sembrerebbe che, al momento, sia single.

Chi è Serenay Sarıkaya, la carriera come modella e attrice

Nata ad Ankara il 1 luglio 1992, Serenay Sarikaya trascorre i primi anni della sua vita insieme alla famiglia ad Antalya, poi a 7 anni, quando i suoi genitori si separano e va a vivere a Istanbul con sua madre, dove si è diplomata alla Fine Arts High School, studiando anche recitazione. Giovanissima inizia la sua carriera da modella, partecipando anche a concorsi di bellezza, tanto da arrivare seconda a Miss Turchia nel 2010. Avrebbe dovuto prendere parte a Miss Universo, rappresentando il suo paese, ma essendo minorenne fu costretta a rinunciare a questa opportunità. Quell'anno, però, conquista la copertina di GQ Turchia, che la incorona "donna dell'anno". Nel frattempo, infatti, aveva dato inizio anche alla sua carriera nel mondo del cinema e della tv. A 14 anni debutta nella serie televisiva Adali, dove interpreta uno dei personaggi più amati.

Serenaya Sarıkaya in Med Cezir

Ma tante sono le serie a cui ha preso parte in questi anni, per citarne alcune: Peri Masalı, Medcezir ovvero il remake turco di The O.C, dove le venne affidato il suolo di Mira Beylice, quello che nella versione origina fu di Marissa Cooper, con il quale ha conquistato una incredibile popolarità. A queste si aggiungono anche delle produzioni più recenti, come la serie Shahmaran, arrivata su Netflix nel 2023 e arrivata a ben due stagioni; seguita da Thank you, Next, uscita a maggio 2024, che ha conquistato il pubblico della piattaforma. Infine, è protagonista con il ruolo di Devin, della serie Aile, arrivata su Mediaset con il nome di The Family e trasmessa sulla tv turca.

Serenay Sarikaya nella serie Thank You, Next su Netflix

La vita privata di Serenay Sarıkaya

Stando a quanto emerge dai social, sembrerebbe che Serenay Sarıkaya sia single. Non appaiono, infatti, foto che la ritraggono in dolce compagnia, ma non è escluso che l'attrice, essendo famosissima, non decida di tenere per sé qualcosa del suo privato. In passato, però, sarebbe stata legata a personaggi anche piuttosto noti nel mondo dello spettacolo del suo paese. Infatti dal 2015 al 2019 avrebbe avuto una relazione con l'attore Kerem Bursin, noto per essere stato uno dei protagonisti della serie di successo Love is in the air. Avrebbe poi, avuto, una storia con il modello Tolgahan Saysman.

Serenay Sarıkaya è Devin in The Family

Nella serie The Family, in Turchia conosciuta con il titolo di Aile, l'attrice interpreta una brillante psicologa, Devin. Suo malgrado finisce per innamorarsi di Aslan, figlio di una famiglia di malaffare e criminale lui stesso. Il loro amore vive continui alti e bassi, con interferenze esterne e dubbi da parte di Devin, donna indipendente e sicura di sé che, però, non riesce a non cedere alle lusinghe dell'affascinante boss.