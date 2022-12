Lancia un uovo contro Re Carlo, arrestato 20enne Un uomo di 20 anni è stato arrestato per avere tentato di lanciare un uovo contro Re Carlo, in visita a Luton, nel Bedfordshire. Il sovrano non è stato raggiunto dal lancio.

A cura di Stefania Rocco

La polizia del Bedfordshire ha confermato di avere arrestato un 20enne, accusato di avere tentato di lanciare un uovo contro Re Carlo, in visita a Luton. Si tratta del secondo episodio in un mese per il sovrano, già diventato bersaglio di un lancio di uova da parte di un manifestante che, gridando “questo paese è stato costruito sul sangue degli schiavi”, aveva tentato di colpire il Re britannico durante un evento a York. Anche in quel caso, l’uomo era stato fermato e arrestato dalle forze dell’ordine presenti.

La protesta contro Re Carlo

Il secondo episodio che ha visto Re Carlo diventare bersaglio di uova da parte dei manifestanti è stato confermato dalla BBC. Il sovrano si trovava a Luton in visita ufficiale. L’aggressione si è verificata nei pressi di St George's Square, dove il 20enne è stato raggiunto e arrestato. Per motivi di sicurezza, il monarca è stato immediatamente allontanato dalla folla. Solo in un secondo momento, una volta raggiunta una zona diversa, Carlo ha potuto tornare a stringere le mani ai presenti. Durante la sua visita a Luton, il Re haha visitato il municipio locale e il Guru Nanak Gurdwara. Ad accoglierlo c’erano il Lord luogotenente Susan Lousada, il sindaco e la consigliera Sameera Saleem. Tra gli ospiti presti anche i rappresentanti della Ghana Society, della Royal British Legion e dell'accademia di calcio di Luton Town.

Il precedente un mese fa: lancio di uova contro Carlo e Camilla

Solo un mese fa, il 23enne Patrick Thelwell era stato arrestato dalla polizia britannica per avere lanciato tre uova contro Re Carlo e la Regina consorte Camilla. Anche in quel caso, nessuno dei lanci raggiunse il bersaglio e la coppia fu velocemente portata via dagli addetti alla sicurezza per evitare nuove aggressioni. Thelwell aveva tentato di aggredire il sovrano e la consorte durante una sosta al Micklegate Bar di York. Bloccato e arrestato con l’accusa di reato di ordine pubblico, era stato rilasciato su cauzione.