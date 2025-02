La vita privata di Nino Frassica: il primo matrimonio con Daniela Conti e l’attuale moglie Barbara Exignotis

video suggerito

Sara Leombruno

Nino Frassica è uno dei co-conduttori di Sanremo 2025, sarà sul palco dell'Ariston accanto a Bianca Balti e Cristiano Malgioglio e affiancherà Carlo Conti nella conduzione della seconda serata del Festival, quella di mercoledì 12 febbraio. Si è sposato nel 1985 con l'attrice Daniela Conti, dalla quale si è separato nel 1993, per poi unirsi con rito civile nel 2018 con Barbara Exignotis. L'attore non ha figli.

Il primo matrimonio di Nino Frassica con l’ex moglie Daniela Conti

Nino Frassica è stato sposato con Daniela Conti per circa dieci anni, dal 1985 al 1993. Conti è a sua volta un'attrice, nata a Messina il 19 novembre 1958, ha recitato in vari progetti televisivi e teatrali. Anche se non ha raggiunto la notorietà dell'ex marito, la sua carriera è stata caratterizzata da un percorso ricco di soddisfazioni, avendo partecipato a produzioni come Il Bi e il Ba, Miracolo Italiano e Don Matteo. I due non hanno avuto figli e hanno sempre voluto mantenere la loro storia lontana dai riflettori. Una linea che hanno mantenuto anche in occasione della loro separazione, che è avvenuta in modo consensuale e che hanno gestito con discrezione, senza alimentare clamori mediatici.

L’amore per la seconda moglie Barbara Exignotis

Dopo la fine del matrimonio precedente, Nino Frassica ha riaperto il suo cuore a Barbara Exignotis, ex attrice hard e madre di una figlia 20enne. Nino Frassica e Barbara Exignotis si sono conosciuti nel 2008, durante le prove dello spettacolo teatrale Il Lupo, dove per la prima volta hanno condiviso il palcoscenico. La loro notevole differenza d'età, 47 lei e 72 lui, non ha mai influito sul loro rapporto. Poco dopo il primo incontro, hanno iniziato a frequentarsi e in breve sono andati a convivere. La convivenza è durata 10 anni, fino al 2018, anno in cui hanno deciso di diventare marito e moglie, con una cerimonia celebrata in Sicilia, a Messina.

