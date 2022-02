Chi è Barbara Exignotis, moglie di Nino Frassica dopo l’ex Daniela Conti Nino Frassica sarà ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2022. Il comico e attore è sposato dal 2018 con Barbara Exignotis, ex attrice a luci rosse, 25 anni più giovane di lui.

A cura di Elisabetta Murina

Barbara Exignotis e Nino Frassica

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nino Frassica sarà ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2022, insieme a Raoul Bova, con cui sarà protagonista della prossima stagione di Don Matteo. Il comico e attore è sposato con Barbara Exignotis dal 2018. Classe 1975, 25 anni più giovane di lui, è un ex attrice a luci rosse e il loro legame è iniziato nel 2008, dieci anni prima di diventare marito e moglie.

Chi è Barbara Exignotis, ex attrice a luci rosse e moglie di Nino Frassica

Barbara Exignotis, moglie di Nino Frassica, è nata nel 1975 e ha 25 anni in meno del marito. Ha lavorato per diversi anni come attrice di film per adulti. Nell'ambiente era conosciuta con lo pseudonimo di Blondie. L'ultimo film a cui ha preso parte è intitolato Bella di Notte e risale agli anni novanta. Successivamente ha deciso di lasciare la carriera da attrice a luci rosse e seguire il marito anche sul piano professionale, recitando spesso al suo fianco in diversi spettacoli teatrali. Sono anche apparsi in tv

Il matrimonio con Barbara Exignotis dopo la separazione dalla prima moglie

Nino Frassica e Barbara Exignotis si sono conosciuti nel 2008, durante le prove dello spettacolo teatrale Il Lupo, dove per la prima volta hanno condiviso il palcoscenico. La loro notevole differenza d'età, 47 lei e 72 lui, non ha mai influito sul loro rapporto. Poco dopo il primo incontro, hanno iniziato a frequentarsi e in breve sono andati a convivere. La convivenza è durata 10 anni, fino al 2018, anno in cui hanno deciso di diventare marito e moglie, con una cerimonia celebrata in Sicilia. Per l'attore di Don Matteo si tratta della seconda volta all'altare. Prima di incontrare Barbara, infatti, è stato sposato, dal 1985 al 1993, con Daniela Conti.

Leggi anche I look della prima serata di Sanremo 2022: chi veste cantanti e ospiti

Barabara Exignotis e Nino Frassica vestiti di nero al matrimonio

Nino Frassica e Barbara Exignotis non hanno figli insieme

La coppia non ha avuto figli, ma Nino Frassica, intervistato da La Sicilia nell'anno del suo matrimonio, racconta di avere questo desiderio: "Un figlio? Per esempio sì, mi piacerebbe farlo, diventare mamma!". La moglie Barbara è già mamma di una figlia, Valentina, che oggi ha 21 anni, avuta dalla precedente relazione.