La sofferenza dei cani di Sandra Milo dopo la morte dell’attrice: “Piangono, tremano e la cercano” Jim e Lady sono i cani di Sandra Milo. In un lungo e straziante post, la figlia dell’attrice – Azzurra – ha raccontato la sofferenza con cui stanno affrontando la morte dell’attrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sandra Milo amava profondamente gli animali. La figlia Azzurra, in un post pubblicato su Instagram, ha evidenziato quanto stiano soffrendo i suoi cani, Jim e Lady, ora che lei non c'è più. L'attrice è morta lo scorso 29 gennaio, all'età di 90 anni. Il 31 gennaio, si sono tenuti i funerali che, per richiesta della famiglia, non hanno contemplato una diretta televisiva. In queste ore, le parole della figlia Azzurra.

Sandra Milo e l'amore per gli animali

Azzurra, figlia di Sandra Milo, ha pubblicato un lungo post in cui ha parlato del dolore di Jim e Lady, i cani dell'attrice. Non riescono ad accettare la sua scomparsa: "Jim ti appoggiava con delicatezza il muso sulle gambe, quando ti sedevi in poltrona, e tu lo accarezzavi dolcemente mentre Lady in modo discreto ti leccava la mano. Quando hanno intuito che te ne eri andata hanno guaito disperati". Il racconto straziante continua: "Lui accostava il muso alla bara aperta, deposta nella tua stanza, come a voler cercare ancora le tue carezze mentre gli gocciolava ininterrottamente il tartufo per lo stress e lei ha iniziato a tremare come una foglia. Non riuscivo a tranquillizzarli".

La sofferenza dei cani di Sandra Milo

Azzurra ha fatto sapere che la sofferenza dei cuccioli di Sandra Milo non si è placata a due giorni dalla morte dell'attrice: "Ora Jim non si separa dal pupazzo che gli hai regalato e conserva ancora il tuo odore e Lady ti cerca con lo sguardo nella linea in cui il mare si incontra col cielo, confondendosi con esso all'orizzonte. Verso il mare ti sei allontanata in un video in cui parli della tua morte ed è lì che ti troverà quando vorrà vederti". Azzurra ha promesso di prendersi cura di loro:

Avrò sempre cura di Jim e Lady che sono i miei greyhound – per quanti si sono chiesti che fine potessero fare, specifico che sono intestati a me fin dal loro arrivo in Italia dall'Irlanda – e sono stati anche i tuoi. Non facevi che ripetere che fra tutti i cani che hanno riempito la tua vita, seguendoti ovunque, fossero i più garbati, i più educati, i più dolci. Ed è vero, mamma, che loro sembrano proprio un lord e una lady inglesi. Ora ti cercano in ogni angolo di casa e ti piangono insieme a me. Tua oce come mi chiamavi sempre.