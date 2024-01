Sandra Milo lascia i suoi levrieri Jim e Lady: l’attrice salvò entrambi i cani dallo sfruttamento Sandra Milo ha sempre avuto una grande amore per i cani: nel 2022 e nel 2023 accolse infatti in famiglia due levrieri, Lady Sapphire e Jim, che insieme alla figlia Azzurra salvò dallo sfruttamento e dai maltrattamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Sandra Milo, morta a 90 anni il 29 gennaio, ha sempre avuto una grande amore per gli animali, in particolare per i cani. Nel 2022 e nel 2023 l'attrice accolse infatti in famiglia due levrieri, Lady Sapphire e Jim, che decise di salvare dallo sfruttamento insieme alla figlia Azzurra. Era già padrona di un gatto nero, Chicco, sempre adottato.

Sandra Milo lascia i due cani Lady e Jim

Nel 2022 Sandra Milo accolse in famiglia il primo cane, un levriero greyhound di nome Jim. Insieme alla figlia, l'attrice lo salvò dallo sfruttamento e dai maltrattamenti: prima di entrare nella sua famiglia romana infatti il cane veniva usato per le corse commerciali in Irlanda. Nel 2023, invece, la diva diede il benvenuto a Lady, della stessa razza, adottata tramite l'associazione Levrieri Piemonte Odv, che si occupa di salvare cani di questa ragazza spesso vittime delle corse cinofile.

L'amore di Sandra Milo per i suoi levrieri, salvati dallo sfruttamento

Nel 2022, Sandra Milo aveva annunciato con un post su Instagram l'arrivo del suo primo cane in famiglia, spiegando di averlo salvato dal suo destino in Irlanda dove veniva usato per le corse commerciali. Accompagnato da alcune sue foto con il cane, di quattro anni, aveva scritto:

Nessuno ti costringerà più a star chiuso in un box nel quale mangiare ed espletare le tue funzioni fisiologiche senza poter uscire se non per gareggiare, nessuno ti somministrerà sostanze dopanti con lo scopo di aumentare artificialmente il tuo rendimento per raggiungere nella corsa prestazioni sportive più performanti, nessuno ti priverà delle cure e delle attenzioni di cui avevi bisogno, nessuno ti negherà il proprio amore, nessuno ti obbligherà più a essere il migliore per salvare la tua stessa vita, nessuno ti impedirà di giocare coi tuoi simili.