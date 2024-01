La rivincita di Noemi Bocchi su Ilary Blasi dopo le parole di Iovino: “La verità viene a galla” La versione dei fatti fornita da Cristiano Iovino a proposito della “frequentazione intima” con Ilary Blasi riscrive la storia raccontata dalla conduttrice. E Noemi Bocchi commenta soddisfatta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

“La verità viene a galla prima o poi”, così Noemi Bocchi ha commentato le dichiarazioni rese da Cristiano Iovino a proposito della “frequentazione intima” con Ilary Blasi. A differenza di quanto raccontato dalla conduttrice nel documentario “Unica” e nel libro in uscita il 30 gennaio, quello tra Ilary e il personal trainer non sarebbe stato “solo un caffè”. Iovino parla di un legame vero e proprio, una sorta di amicizia particolare che sarebbe cominciata prima delle famose foto di Francesco Totti con la nuova compagna allo stadio. Ed è proprio la compagna dell’ex calciatore a commentare con una certa soddisfazione quanto accaduto negli ultimi giorni, facendo riferimento a una verità che sarebbe finalmente sotto gli occhi di tutti.

Che cosa ha detto Cristiano Iovino sul flirt con Ilary Blasi

Intervistato dal Messaggero, Iovino ha sconfessato la versione di Ilary a proposito del “caffè” preso in una sola occasione a Milano. “Ci vedevamo principalmente a casa mia. Ed è capitato qualche volta di vederci in negozio da Alessia (Solidani, ndr). Era sposata, sì. Non si può parlare di una storia, direi piuttosto una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi. [..] Poi, sfumato il weekend a New York, non ci siamo più visti come prima. Siamo rimasti sempre in buoni rapporti, almeno fino all’uscita del suo documentario. Mi aspettavo che mi avvisasse, visto che indirettamente ha parlato di me. Tutti hanno capito il riferimento a me e hanno cominciato a contattarmi tanti giornalisti, venendo anche sotto casa. La mia serenità è stata destabilizzata”.

Cristiano Iovino sostiene di poter provare gli incontri con Ilary Blasi

Ma non finisce qui perché Iovino sostiene di poter provare tutto quello che sostiene: “Spero non ce ne sia bisogno, ma nel caso tutto ciò che ho detto è riscontrabile. Se una volta ci siamo incontrati in un noto hotel di Milano come dicono i giornali? Se verrò chiamato in Tribunale riferirò in quella sede”. Nel frattempo, Ilary Blasi ha rilasciato un’intervista al Corriere con la quale ribadisce la sua versione dei fatti.