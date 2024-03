La nuova vita di Fiorella Pierobon: “A 45 anni lasciai la TV, oggi mi dedico alla pittura” Fiorella Pierobon è stata una delle annunciatrici e conduttrici più amate. In un’intervista rilasciata a Specchio, ha raccontato la sua nuova vita lontano dalla TV. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Fiorella Pierobon, classe 1960, è stata una delle annunciatrici e conduttrici più amate. Nel 2003 ha lasciato Mediaset e dopo un'esperienza durata due anni in Rai, ha messo fine alla sua carriera televisiva. Una decisione presa a 45 anni. Ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Clarissa Domenicucci per Specchio, inserto de La Stampa.

Fiorella Pierobon, perché lasciò la tv a 45 anni

"Avevo 45 anni quando ho abbandonato definitivamente la TV": Fiorella Pierobon ha raccontato la sua nuova vita alla soglia dei 64 anni. Dopo la decisione di mettere fine alla sua carriera di annunciatrice e conduttrice, si è trasferita a Nizza dove ha deciso di seguire la sua passione più grande: "Mi sono dedicata a fare quello che amavo fare fin da bambina: dipingere". Vive in una casa con vista sul mare, insieme al marito e ai suoi cani: "Il pubblico che mi conosce lo sa. Non sono mai stata attratta da lustrini e paillettes e non ho mai frequentato salotti e feste".

La nuova vita dell'ex annunciatrice e conduttrice

La scelta di costruire la sua nuova vita in Francia e non in Italia non è stata causale. Fiorella Pierobon voleva essere certa che le sue opere fossero apprezzate per quello che erano e non perché frutto della creatività di una persona nota e amata dal pubblico. A Nizza ha aperto una sua galleria d'arte dove accoglie clienti che vengono da ogni parte del mondo. È anche rappresentata da alcune gallerie, un passo importante nella sua carriera che permette alle sue opere di raggiungere un pubblico ancora più vasto. Per il resto, vive una vita lontana da clamori, si concede lunghe passeggiate e gode dei frutti del suo orto: "Gli amici vengono spesso a trovarmi soprattutto d'estate quando l'orto che coltivo regala meravigliosi frutti". Di tanto in tanto torna in Brianza, dove risiede la sua famiglia. Inoltre, è volontaria in un canile.