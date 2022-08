La lettera che John Lennon scrisse a Paul McCartney è in vendita, l’asta fino a 30mila dollari Un pezzo di storia dei Beatles sarà messo all’asta, si tratta di una lettera datata novembre 1971 che John Lennon scrisse a Paul McCartney in risposta ad un intervista dell’attuale 80enne ad una rivista.

A cura di Gaia Martino

Due caratteri diversi, due personalità diverse, ma entrambi due musicisti geniali. Si parla di John Lennon e Paul McCartney, le due leggende dei Beatles, perché una lettera dell'autore di Imagine sarà messa all'asta e si prevede che sarà venduta per oltre 30 mila dollari, si legge su TMZ. In risposta ad un'intervista rilasciata da Paul McCartney nel novembre del 1971, nella quale si lamentava delle questioni finanziarie relative alla separazione della band, Lennon scrisse una lettera, una brutale risposta che oggi racconta di più sul loro rapporto complicato.

Cosa contiene la lettera di John Lennon

Critiche e suppliche sono quelle che si leggono nella lettera di John Lennon resa pubblica da TMZ. Si legge che dopo aver criticato il destinatario Paul McCartney per essersi dimostrato un ingrato nei confronti di tutti i soldi guadagnati grazie ai Beatles, per aver scartato la sua canzone Imagine imputandogli anche buona parte delle responsabilità per la decisione di sciogliere la band, lo supplica di incontrarsi, senza avvocati. "Poi ribalta i toni, e lo accusa ancora, di aver acquistato azioni di un'altra casa discografica alle sue spalle" si legge. Nella lettera sono stati menzionati anche George Harrison e Ringo Starr, che, quest'ultimo, a detta di Lennon, sarebbe stato minacciato dallo stesso Paul McCartney insieme alla moglie. Questa fu la lettera scritta dopo l'intervista dell'oggi 80enne a Melody Maker: "John dice anche di essere perplesso che nell'intervista Paul abbia parlato di lasciare le loro mogli, Linda e Yoko Ono, fuori dalla disputa" si legge, parole che sarebbero state aggiunte dal commento: "Pensavo che aveste già capito che io sono JohnandYoko", ovvero una cosa sola.

La lettera sarà messa all'asta

Questa stessa letteera di tre pagine, che John Lennon inviò allora all'editore della rivista Melody Maker Richard William che la pubblicò poche settimane dopo l'intervista a McCartney, sarà messa all'asta. Si legge che sarà venduta da Gotta Have Rock and Roll, un sito che si occupa di cimeli messi in vendita, e si prevede che la cifra finale di chi la acquisterà girerà intorno a 30 mila dollari.