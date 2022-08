La lettera di John Easterling per Olivia Newton – John: “Il nostro amore sarà per sempre” Il marito di Olivia Newton – John, John Easterling ricorda l’attrice descrivendo il sentimento che li ha uniti per tutti questi anni e ringraziando coloro che hanno mostrato affetto e sostegno dopo la notizia della sua scomparsa.

A cura di Ilaria Costabile

A pochi giorni dalla scomparsa di Olivia Newton John, il marito John Easterling ha condiviso una commovente lettera dedicata alla sua compagna, in cui si dice fortunato per aver avuto l'opportunità di vivere accanto ad una persona straordinaria, la cui forza è stata d'esempio e che continuerà ad amare per sempre.

L'amore di John Easterling per Olivia Newton – John

Una dedica intrisa del dolore della perdita, ma anche della consapevolezza di un sentimento che è arrivato all'improvviso ed è cresciuto nel tempo, diventando qualcosa di forte e totalizzante. John Easterling, accanto ad uno scatto che lo ritrae insieme ad Olivia, sorridenti e felici, scrive:

Il nostro amore reciproco va oltre la nostra comprensione. Ogni giorno abbiamo espresso la nostra gratitudine per questo amore affinché fosse così profondo, così reale, così naturale. Non abbiamo mai dovuto "lavorarci" sopra. Eravamo in soggezione di fronte a questo grande mistero e accettavamo di vivere questo amore come esperienza del passato, del presente e per sempre.

Il ringraziamento ai fan

Il messaggio continua soffermandosi sulla personalità di Olivia Newton John, che in anni di malattia non ha mai smesso di lottare e di mostrare il lato più combattivo, fiducioso e amorevole di sé nei confronti di tutti coloro che avessero bisogno di sostegno e aiuto. Easterling la ricorda mettendo in luce la potenza del suo amore e ringraziando anche i fan per gli innumervoli messaggi che sono arrivati dopo la notizia della sua scomparsa