Amori di Olivia Newton-John: il marito, la scomparsa di Patrick McDermott e il tentato suicidio dell’ex

A cura di Daniela Seclì

Olivia Newton–John bacia il marito John Easterling

Olivia Newton-John è morta all'età di 73 anni. Da circa 30 anni, lottava contro il cancro. A dare l'annuncio della scomparsa dell'amatissima Sandy di Grease è stato il marito John Easterling, che l'ha sostenuta durante la lunga malattia. Ripercorriamo la vita sentimentale dell'attrice e cantante: il matrimonio con John Easterling, il primo marito Matt Lattanzi da cui ebbe la figlia Chloe Rose, la scomparsa di Patrick McDermott e il tentato suicidio dell'ex fidanzato Bruce Welch.

Il marito John Easterling le è stato vicino durante la lotta contro il cancro

Olivia Newton–John e il marito John Easterling

Olivia Newton-John ha conosciuto John Easterling nel 2006. L'imprenditore, che oggi ha 70 anni, è il presidente della Amazon Herb Company e per oltre vent'anni si è occupato di studiare l'uso medicinale delle piante, coltivate nella foresta amazzonica. I due sono convolati a nozze in Perù nel 2008. Insieme hanno fondato la Olivia Newton-John Foundation Fund per sostenere la ricerca sulle piante medicinali e il loro impiego per alleviare la sofferenza di chi lotta contro il cancro. In un'intervista rilasciata lo scorso anno a People, Olivia Newton-John si è detta molto fortunata ad avere incontrato John Easterling, che le è sempre stato vicino lungo tutta la sua lotta contro la malattia:

Sono molto fortunata ad essere sposata con un uomo meraviglioso che ha grande conoscenza della fitoterapia. Ora sta coltivando cannabis medicinale per me, è semplicemente meraviglioso. Mi aiuta in ogni area.

Nel 2016, aveva detto di lui: "Non mi aspettavo di innamorarmi e poi è accaduto. È un uomo estremamente intelligente e compassionevole. Dice sì a tutto, dice sì alla vita. È un marito amorevole, fantastico. Dico sempre ai miei amici che non è mai troppo tardi per trovare l'amore. Io ho trovato l'amore della mia vita alla soglia dei 60 anni. Sono grata".

La misteriosa scomparsa di Patrick McDermott, ex fidanzato dell'attrice

Olivia Newton–John e Patrick McDermott

Nella vita sentimentale di Olivia Newton-John c'è anche la relazione con il cameraman Patrick McDermott. Durata 9 anni, tra alti e bassi, si è conclusa tragicamente il 30 giugno 2005. L'uomo, infatti, è scomparso durante una battuta di pesca notturna al largo della costa di Los Angeles, in California. Il suo corpo non è mai stato ritrovato e così, negli anni, c'è chi ha sostenuto che in realtà McDermott si fosse rifatto una vita altrove, senza però mai fornire prove concrete. Quella tragedia segnò profondamente l'attrice, che diventò amica della ex moglie di McDermott, Yvette Nipar, la quale etichettò come sciacallaggio ogni ipotesi che il cameraman fosse ancora vivo.

Il primo marito Matt Lattanzi, da cui ebbe la figlia Chloe Rose

Cliff Richard, Olivia Newton–John e Matt Lattanzi

Il primo matrimonio di Olivia Newton-John risale al 1984, quando sposò l'attore Matt Lattanzi, conosciuto sul set del film Xanadu. Due anni dopo le nozze, nacque la loro figlia Chloe Rose. Purtroppo la relazione entrò presto in crisi. Secondo il gossip dell'epoca, l'uomo non avrebbe mai compreso fino in fondo il lato spirituale dell'attrice. Nel 1995 divorziarono, ma mantennero un rapporto di amicizia.

La rottura con Bruce Welch che tentò il suicidio

Olivia Newton–John e Bruce Welch

Nella vita sentimentale di Olivia Newton-John va segnalata anche la relazione con Bruce Welch, chitarrista dei The Shadows. Nel 1968, si fidanzarono. Travolta dal successo, divenne sempre più difficile per l'attrice e cantante investire il suo tempo nella relazione con Welch. Così, quattro anni più tardi, si giunse alla rottura. Welch ne fu devastato, tanto che l'addio di Olivia contribuì alla sua decisione di tentare il suicidio. Nel 2004, il chitarrista ricordò quel periodo buio: