La figlia della moglie di Nino Frassica in lacrime: “Rilasciate il gatto Hiro, vi prego” L’appello disperato di Valentina Vincenza Lubrano, figlia 23enne di Barbara Exignotis, moglie di Nino Frassica, affinché il gatto Hiro possa presto ritornare a casa: “Siamo tutti distrutti. Stiamo soffrendo: vi prego di mettervi una mano sul cuore e sulla coscienza e di rilasciare il nostro gatto Hiro”.

L'appello disperato di Valentina Vincenza Lubrano, figlia 23enne di Barbara Exignotis, moglie di Nino Frassica, affinché il gatto Hiro possa presto ritornare a casa. Lo ricorderete, il gatto è scomparso da Spoleto da ormai oltre un mese e Valentina in un video pubblicato sui social finisce in lacrime definendo il gatto "come un figlio" per tutta la famiglia.

L'appello di Valentina Lubrano

Valentina Lubrano ha raccontato l'odissea di Hiro dal giorno della sua scomparsa. Sembra che il gatto sia stato trattenuto da una coppia a Spoleto, ma gli sforzi per riportarlo a casa sono stati inutili al momento. Valentina ha descritto le sue innumerevoli ricerche e le denunce in corso, evidenziando l'aggravamento della situazione:

Siamo tutti distrutti. Stiamo soffrendo: vi prego di mettervi una mano sul cuore e sulla coscienza e di rilasciare il nostro gatto Hiro. Non ce la facciamo più: per noi è come un figlio. Siamo in un momento di stallo: Hiro è in quella casa in piazza Campello. Prego che queste persone lo rilascino o qualcuno riesca a prenderlo o che le forze dell'ordine, che ora non possono operare, riescano a farlo. Siamo ripartiti per Roma con solo due trasportini, quelli di Cookie e Bianca, i fratelli di Hiro. Solo in quel momento ho realizzato la sua mancanza. È stato terrificante

Ci sono denunce in corso

Hiro, gatto sacro di Birmania di un anno e 10 mesi, è stato adottato dalla famiglia Frassica nel 2022. La sua scomparsa è stata un colpo devastante per la famiglia. Ora i Frassica sperano che con questo aiuto a mezzo social venga fatto qualcosa, sollecitando magari le forze dell'ordine. La situazione al momento vede denunce in corso da parte della famiglia Frassica e questi sospetti che ruotano attorno a una coppia residente in piazza Campello. Valentina ha chiesto rispetto e aiuto: "Nino Frassica è come un padre per me. La nostra richiesta è quella di ridarci Hiro, rivogliamo indietro un pezzo della nostra famiglia e un pezzo della nostra felicità". Già in un precedente video, Nino Frassica aveva spiegato: "Hanno preso il mio gatto e non vogliono restituirmelo". Al momento, c'è una ricompensa di diecimila euro a chi riporta indietro il gatto.