Kylie Jenner dopo la nascita del secondo figlio: “Ho pianto senza sosta per tre settimane” Kylie Jenner nel nuovo episodio The Kardashians ha confessato alla sorella Kendall del periodo difficile vissuto dopo aver partorito il secondo figlio con Travis Scott: “Ho pianto così tanto che mi scoppiava la testa”.

A cura di Gaia Martino

Kylie Jenner ha pianto per tre settimane di fila dopo aver dato alla luce il secondo figlio. Lo scorso febbraio la celebre modella e imprenditrice americana e Travis Scott sono diventati genitori per la seconda volta: avevano chiamato il secondo figlio Wolf, prima di cambiargli nome perché "quello non era giusto per lui". Nel nuovo episodio di The Kardashians uscito oggi, giovedì 20 ottobre, Kylie ha raccontato del periodo difficile vissuto dopo aver dato alla luce il nuovo bebé. La confessione era già stata anticipata nel trailer della seconda stagione: la modella avrebbe sofferto di "baby blues", termine utilizzato per definire i sintomi leggeri di depressione post parto.

La confessione di Kylie Jenner

Kylie Jenner nel nuovo episodio di The Kardashians ha raccontato alla sorella Kendall dei problemi avuti dopo aver partorito il secondo figlio. "È stato davvero difficile" ha confessato, "Ho pianto senza sosta tutto il giorno per le prime tre settimane". Per la modella e imprenditrice americana la nascita del secondo figlio è stata come "una montagna russa emotiva" che ha giustificato chiamandola "baby blues". "Poi scompare, l'ho vissuto anche con Stormi" ha continuato, aggiungendo di aver pianto così tanto che "ero al letto, la testa mi faceva così male". Nella lunga confessione, resa pubblica da People.it, ha raccontato di aver letto su Internet che i suoi malesseri erano legati al "baby blues", ovvero ai sintomi leggeri di depressione che colpiscono molte donne dopo la gravidanza.

"Amo il mio corpo post parto"

Ha già iniziato a stare meglio, si legge, e non piange più tutti i giorni. Kylie Jenner ha confessato di aver avuto problemi legati all'umore, non al cambiamento del suo fisico dopo la gravidanza. "Non ho brutte giornate con il mio corpo, ho brutte giornate mentalmente e ho bisogno di uscire". Nonostante il malumore che l'ha colpita, ha accettato il suo corpo dopo aver partorito due volte: "Ho visto il mio corpo e mi sono detta: amo il mio corpo, le mie tette cadenti, e sto accettando il mio corpo PP… post-parto", ha aggiunto.