Kylie Jenner e Travis Scott cambiano nome al loro secondo figlio: “Wolf non era giusto per lui” A poco più di un mese dalla nascita del loro secondo figlio, Kylie Jenner e Travis Scott hanno annunciato di volergli cambiare nome perché Wolf “non era quello giusto per lui”.

A cura di Elisabetta Murina

Lo scorso febbraio, Kylie Jenner e Travis Scott sono diventati genitori per la seconda volta. Dopo Stormi nata nel 2018, il rapper americano e la modella di fama internazionale hanno accolto in famiglia il nuovo arrivato, che hanno scelto di chiamare Wolf. Ma a distanza di poco più di un mese, la coppia ha deciso di fare un passo indietro sul nome perché "non era quello giusto per lui".

La scelta di cambiare nome al secondo figlio

Una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, sfondo nero e solo una scritta che recita: "Devo dirvi che nostro figlio non si chiama più Wolf. Non gli corrispondeva, non era il nome giusto per lui". Così Kylie Jenner ha comunicato e motivato ai suoi milioni di follower che lei e Travis Scott hanno deciso di cambiare nome al loro secondo genito, nato lo scorso febbraio. Non si chiamerà più Wolf, anche se ancora non è stato comunicato quale sarà il suo nuovo nome.

Kylie Jenner e Travis Scott genitori bis

Kylie Jenner e Travis Scott sono una delle coppie più amate di Hollywood. La loro prima apparizione in pubblico risale al 2017, in occasione del Coachella, e solo un anno dopo hanno allargato la famiglia con la nascita della loro prima figlia, Stormi, il 1 febbraio 2018. A quattro anni di distanza, il 2 febbraio 2022, hanno dato il benvenuto al loro secondo genito, a cui hanno dato (almeno finora) il nome di Wolf. L'annuncio della nascita con un tenero scatto pubblicato sul profilo Instagram della modella: piccole mani che si stringono l'una all'altra accompagnate da un cuore blu.