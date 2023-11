Kim Kardashian contesa come attrice, sarà Netflix a produrre il film in cui reciterà Kim Kardashian diventa attrice ed è Netflix ad aggiudicarsi la produzione del film. Si tratta di The Fifth Wheel, progetto con un cast tutto al femminile di cui ancora no si conosce bene la trama.

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oltre ad essere influencer, star dei reality e anche imprenditrice, Kim Kardashian diventerà anche attrice e le principali realtà di produzione hanno provato a contendersela. Ad avere la meglio, però, è stata Netflix che, quindi, produrrà una commedia che la vedrà tra i protagonisti.

Kim Kardashian diventa attrice per un film

Il progetto si chiama The Fifth Wheel, ovvero la La Quinta Ruota, ed è firmato da Paula Pell e Janine Brito che, quindi, avevano già individuato nell'influencer una possibile protagonista. Molte sono state le piattaforme streaming a contenderselo, ma non sono mancate nemmeno case di produzione cinematografica, proprio perché sembrava essere una proposta più che allettante. A riportare i dettagli di quella che, a tutti gli effetti, può sembrare un'asta, è stata la testata americana Deadline che, però, non ha lasciato trapelare dettagli significativi sulla trama. L'unica cosa che al momento è nota è il fatto che Kim Kardashian dovrebbe assumere il ruolo della capostipite di questa fifth wheel, che avrà un cast perlopiù al femminile. Da parte della diretta interessata, ad ora, nessun commento, sebbene non sia da escludere che l'imprenditrice stia aspettando l'ufficialità della cosa per comunicarla ai suoi fan che attendono con ansia questa notizia.

Netflix si aggiudica la produzione

Netflix, quindi, si è aggiudicata il film, il primo acquisto davvero importante avvenuto dopo lo sciopero degli attori di Hollywood, rientranti nel sindacato Saf-Aftra, e che per più di centodieci giorni hanno fermato la macchina del cinema e delle produzioni in generale. Il gigante dello streaming, però, pare si sia aggiudicato anche altri titoli particolarmente interessanti, come ad esempio la commedia romantica A family Affair, che ha come protagonisti Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King, ma anche un titolo come ‘Lonely Planet' i cui interpreti di rilievo sono Laura Dern e Liam Hemsworth