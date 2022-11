Kate Winslet aiuta una mamma in difficoltà, dona 17mila sterline per pagare la sua bolletta Kate Winslet ha donato 17mila sterline a una donna scozzese dopo aver sentito la storia della sua famiglia alla BBC: Carolynne Hunter avrebbe dovuto pagare una bolletta di quella cifra per il funzionamento dei macchinari che tengono in vita la figlia, affetta da grave paralisi cerebrale.

A cura di Elisabetta Murina

Kate Winslet ha donato 17mila sterline a una mamma scozzese, Carolynne Hunter, per aiutarla a coprire i costi della bolletta dell'energia. La donna è mamma di una figlia di 12 anni affetta da paralisi cerebrale e l'anno prossimo avrebbe dovuto pagare quella cifra per il funzionamento del macchinario vitale per la piccola, oltre che per il riscaldamento della casa. Il gesto dell'attrice ha lasciato la donna senza parole per l'emozione.

La storia di Carolynne Hunter

Carolynne Hunter è una donna scozzese madre della piccola Freya, 12 anni, affetta da una grave paralisi cerebrale. Per via di problemi respiratori cronici ha bisogno di un apporto costante di ossigeno, che le viene fornito tramite un macchinario apposito. Al momento la famiglia spende circa 6.500 sterline (7.400 euro) all'anno per riscaldare la casa e per il funzionamento del macchinario, vitale per la ragazza. Una ingente cifra che è destinata ad aumentare a causa dell'incremento dei prezzi dell'energia, tanto che le autorità comunali hanno avvisato la donna che la bolletta potrebbe sfiorare i 19mila euro. Venuta a sapere della situazione tramite la BBC, Kate Winslet ha così deciso di aiutare la famiglia con una donazione di 17mila sterline, in grado di coprire l'intera cifra.

La reazione della famiglia alla donazione di Kate Winslet

La signora Hunter ha raccontato di essere stata travolta dall'emozione quando l'attrice di Titanic ha ascoltato la sua richiesta di aiuto alla BBC e ha deciso di donare 17mila sterline. "Il nostro viaggio come famiglia è stato molto traumatico. Quando ho sentito dei soldi sono scoppiata in lacrime, ho pensato che non fosse nemmeno reale", ha dichiarato la mamma della piccola Freya. Un'emozione che la donna spera possano provare anche altre famiglie che si trovano ad affrontare una situazione delicata e complessa come la sua.