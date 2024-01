Julio Iglesias fermato in aeroporto con una valigia di 42 chili di cibo Il cantante spagnolo fermato all’aeroporto di Punta Cana (Santo Domingo): sequestrata la valigia con 42 chili di cibo. La nota del Ministero: “Non è una misura ad personam, ma si tratta di normali controlli”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Da Santo Domingo, una storia incredibile ma vera: Julio Iglesias è stato fermato in aeroporto a Punta Cana e gli è stato confiscato un bagaglio contenente 42 chili di cibo. Lo fa sapere il programma televisivo Fiesta. Le autorità della Repubblica Dominicana hanno scoperto che la valigia dell'attore conteneva circa 42 chilogrammi di generi alimentari: frutta e verdura, tutto sequestrato. L'episodio risale al 10 gennaio e il Ministero dell'Agricoltura ha chiarito che non si tratta di una posizione contro Julio Iglesiasi in un comunicato: "Non una misura contro di lui".

Che cosa è successo

Rucola, fragole, funghi, pomodori, spinaci e lamponi, ma anche zucche e ananas. Nella valigia di Julio Iglesias c'erano generi alimentari di questo tipo. Il Ministro dell'Agricoltura ha confermato il sequestro dovuto a un "controllo e una sorveglianza che abbiamo in tutto il territorio nazionale". Limber Cruz López, responsabile dell'ente, ha confermato: "Abbiamo un allarme e abbiamo una sorveglianza molto forte in tutto il territorio nazionale. Il motivo è dato dagli attacchi dei parassiti della frutta". Nel caso della nazione di Santo Domingo, si tratta della mosca mediterranea della frutta, un parassita agricolo. Per questo motivo, i controlli sono rafforzati. Il Ministero ha quindi chiarito: "Non è una misura ad personam, ma si tratta di normali controlli".

Il ‘vizietto' di Julio Iglesias

Non è la prima volta che Julio Iglesias trasporta cibo in aereo nel suo bagaglio. Stando a quando riportato dalle agenzie, è prassi dell'artista – autore di canzoni indimenticabili come "Sono un pirata sono un signore" e "Se mi lasci non vale" – trasportare grandi quantità di cibo, soprattutto vino e prosciutto nazionali, tutte le volte che si sposta da Madrid a Punta Cana, dove l'artista passa molto spesso lunghi periodi di vacanza.