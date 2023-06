Julian Sands scomparso: “Trovati resti umani nel luogo in cui si persero le sue tracce” La CNN annuncia che alcuni escursionisti hanno segnalato “dei resti umani nel sud della California”, nella stessa zona dove si persero le tracce di Julian Sands, l’attore 65enne scomparso dallo scorso gennaio.

A cura di Gaia Martino

Potrebbe esserci una svolta per le indagini sulla scomparsa di Julian Sands, l'attore britannico scomparso lo scorso gennaio mentre faceva un'escursione. Le tracce del 65enne si sono perse nelle vicinanze del monte Baldy, in California, dove si era recato per una passeggiata in solitaria: stando a quanto si legge sul tabloid della CNN, sarebbero stati trovati dei resti umani nella stessa zona ieri, sabato 24 giugno. In corso l'identificazione.

La segnalazione di alcuni escursionisti

Si legge sul tabloid della CNN che sono stati trovati dei resti umani nel sud della California, in un luogo "selvaggio" del Monte Blady, dove erano ancora aperte le indagini sulla scomparsa di Julian Sands. Le ricerche negli ultimi mesi si erano rallentate a causa delle condizioni del meteo avverse, ma grazie ad alcuni escursionisti, potrebbero esserci degli importanti aggiornamenti al riguardo. Loro avrebbero lanciato la segnalazione: "Degli escursionisti hanno avvisato l'ufficio dello sceriffo di Fontana dopo aver scoperto resti umani nella natura selvaggia del Monte Baldy", ha detto il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino in un comunicato stampa, si legge. L'identificazione dei resti dovrebbe completarsi entro il fine della prossima settimana.

La scomparsa di Julian Sands

Julian Sands lo scorso gennaio è stato dichiarato disperso sulle montagne della California. L'interprete di film come Ocean's Thriteen e Aeachophobia, sarebbe scomparso mentre faceva un'escursione sul Monte Baldy, nel sud del Paese. Fu il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino a rendere nota la scomparsa ma le condizioni meteo avverse non consentirono di approfondire le ricerche. La famiglia dell'attore con una dichiarazione ringraziò le squadre di ricerca per l'aiuto nonostante il rischio valanghe e le tempeste che si erano abbattute sul Paese:

