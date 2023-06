Julian Sands morto durante un’escursione, nel 2020 rivelò: “Ho rischiato di morire sulle Ande” Il corpo di Julian Sands è stato identificato e la sua morte confermata, dopo che resti umani erano stati trovati sabato scorso sulle montagne vicino Los Angeles. In un’intervista del 2020 raccontò di quando rischiò di morire sulle Ande con tre amici: “Stavamo molto male. Alcuni ragazzi vicini a noi morirono; siamo stati fortunati”.

A distanza di oltre cinque mesi dalla sua scomparsa, il corpo di Julian Sands è stato identificato e la sua morte confermata, dopo che resti umani erano stati trovati sabato scorso da alcuni escursionisti sulle montagne vicino a Los Angeles. Lo ha annunciato la polizia della California, precisando che la causa della morte è ancora oggetto di indagine, in attesa di ulteriori risultati dei test. Il noto attore era sposato in seconde nozze con la scrittrice Evgenia Citkowitz, con cui aveva due figlie, a cui si accompagnava un primo figlio, avuto dalla prima moglie Sarah Harvey. A loro che aveva pensato quando in un'intervista gli chiesero come avrebbe voluto essere ricordato dopo la morte: "Come un padre interessante e divertente per i miei figli".

L'intervista del 2020: "Sulle Ande rischiai la morte"

Le recenti interviste a Julian Sands riportano questa passione sfrenata per l'avventura e le escursioni in alta quota. Al Guardian nel maggio 2020 dichiarò di sentirsi nel picco della sua felicità "vicino alla cima di una montagna in una gloriosa mattinata di gelo", proprio quella che probabilmente potrebbe essergli stata fatale. Le sue paure? "Inattività, immobilità, cattiva salute e noia", la risposta che integrò la prima e ne completò il significato più profondo.

Ma non solo. Alla voce "desiderio da realizzare nella vita" mise "Un picco remoto nell'alto Himalaya, come il Makalu". Ancora una volta una montagna, che nella massima ambizione sarebbe stata la quinta più alta della Terra con i suoi 8.463 m (s.l.m). L'esperienza più vicina alla morte a cui è mai arrivato risaliva ai primi anni '90, sulle Ande, quando con altri tre amici furono colti da un'atroce tempesta sopra i 20.000 piedi: "Stavamo tutti molto male. Alcuni ragazzi vicini a noi sono morti; siamo stati fortunati".

Mogli e figli di Julian Sands, la sua ragione di vita

Julian Sands era padre di tre figli: Henry Sands, nato nel 1985 dalla prima moglie, la giornalista inglese Sarah Harvey Sands. La coppia è stata fidanzata per un decennio prima di sposarsi nel 1984 e rimanerlo fino al 1987. Successivamente, nel 1990, l'attore ha incontrato Evgenia Citkowitz, con la quale ha avuto altre due figlie: Natalya Morley Sands nata nell'agosto del 1996, e Imogen Morley Sands, arrivata nel dicembre del 1999.

Julian Sands e Evgenia Citkowitz

Sands era molto protettivo nei confronti della sua famiglia, a tal punto da parlarne raramente nelle interviste. Alla fine di gennaio, il fratello Nick Sands, che vive nel North Yorkshire, dove lui, Julian e gli altri tre fratelli sono cresciuti, si era rassegnato alla sua perdita e gli aveva già detto "addio". Lo scorso 23 giugno anche la famiglia si era detta rassegnata e aveva ringraziato tutti per le ricerche: "Continuiamo a tenere Julian nei nostri cuori, con ricordi splendidi di lui come padre meraviglioso, marito, esploratore, amante della natura e delle arti, e come interprete originale e creativo".