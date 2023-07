Le cause delle morte di Julian Sands non sono state determinate Non è stato possibile risalire alle cause della morte di Julian Sands, viste le condizioni in cui si trovava il corpo dell’attore britannico. Questo è quanto dichiarato dalle autorità californiane, dopo gli esami dei medici legali.

A cura di Ilaria Costabile

Sono state ufficialmente comunicate le cause della morte di Julian Sands. L'attore britannico, i cui resti sono stati ritrovati da alcuni escursionisti alcune settimane fa, non è chiaro come sia arrivato al decesso, come confermato anche dalle autorità locali della contea di San Bernardino.

Sconosciute le cause della morte

Stando a quanto dichiarato a seguito degli esami autoptici, i medici legali non sono riusciti a risalire alle cause delle morte visto lo stato in cui è stato ritrovato il corpo, dichiarando che si tratta quindi di una "causa indeterminata"; le autorità di Los Angeles hanno poi aggiunto: "Questa cosa è comune quando si tratta di casi di questo tipo". Il noto attore inglese, lo scorso gennaio si trovava in California, facendo trekking su Monte Sant Antonio, conosciuto come Mount Bady, dove le sue tracce si sono perse per sei lunghissimi mesi. Inizialmente la famiglia e anche gli agenti della polizia locale, si erano adoperati per organizzare le ricerche, sperando di poter ritrovare l'attore e portarlo in salvo.

Il ritrovamento del corpo

Lo scorso giugno, alcuni escursionisti si sono imbattuti in resti umani e, una volta allertate le autorità, si è scoperto che si trattava proprio di Sands, che si era perso proprio nella zona in cui è stato ritrovato il corpo o quel che dopo mesi ne era rimasto. La famiglia, ancor prima che fosse accertata la morte dell'attore e che, quindi, si scoprissero i suoi resti, aveva già ringraziato la polizia che, allestendo numerose squadre di ricerca, aveva fatto il possibile, cercando di contrastare anche il maltempo che nelle prime settimane aveva costretto gli agenti a fermarsi, rallentando le ricerche. I familiari, ovviamente, hanno sperato fino all'ultimo di ritrovarlo, ma dopo mesi senza alcuna notizia, le speranze che potessero arrivare buone notizie si erano più che dimezzate.