Javier Rigau: “Piazzolla non è il salvatore di Gina Lollobrigida. È arrivata in ospedale denutrita”

Javier Rigau è intervenuto nel corso della puntata di Mattino Cinque, trasmessa giovedì 26 gennaio. L'uomo, che sostiene di essere stato il marito di Gina Lollobrigida, ha innanzitutto chiarito di non poter parlare del testamento: "Del testamento non posso parlarle, perché l'aspetto patrimoniale non mi ha mai riguardato. Io e Gina ci siamo sposati in separazione dei beni". E ha aggiunto:

Dicono che Gina Lollobrigida avesse un alto tenore di vita? Con tutto il rispetto e l'amore per Gina, non ho mai conosciuto una donna più tirchia di lei. Questo lo ha detto anche il figlio, perché era la realtà. Dove sono finiti i soldi? Lo vedrà tutto il mondo con la sentenza.

Javier Rigau fa chiarezza sul matrimonio con Gina Lollobrigida

Quanto al matrimonio, Javier Rigau ha ribadito la sua versione, secondo la quale le firme presenti sul documento del matrimonio per procura, sarebbero state apposte da Gina Lollobrigida:

Abbiamo organizzato un matrimonio per procura, ed è stato complicato. Gina è venuta a Barcellona, ha fatto tutte le firme davanti a un notaio, per una procura specifica per fare un matrimonio con Javier Rigau. Ci siamo sposati per procura il 29 novembre del 2010. Gina ha fatto così per evitare che un certo settore della stampa scandalistica, ci massacrasse un'altra volta.

E ha ribadito che il matrimonio non sarebbe stato annullato: "C'è stata una dispensa al matrimonio, non è stato annullato. Che il mio matrimonio è nullo lo dice Piazzolla. Non è stato annullato, è stato iscritto nel registro civile a Barcellona. Siamo stati sposati per tre anni in tutta tranquillità. Il problema è sempre Piazzolla e la gente che lo aiuta".

Matrimonio all'insaputa di Gina Lollobrigida: la versione di Rigau

Nel corso della lunga intervista, Javier Rigau ha anche spiegato perché – a suo dire – Piazzolla direbbe che il matrimonio tra lo spagnolo e Gina Lollobrigida sarebbe stato annullato. Secondo lo spagnolo, si tratterebbe di una sorta di vendetta per un favore che Piazzolla gli avrebbe presumibilmente chiesto senza essere esaudito:

Sa perché dice che il matrimonio è stato all'insaputa di Gina? Nel 2012, da parte di Piazzolla, mi è stato proposto di fare una testimonianza falsa, dicendo che ero testimone diretto di come il figlio insultava e colpiva fisicamente la madre. Io ho detto che questo non mi risultava e che se fosse davvero successo, Gina me lo avrebbe detto. Davanti ad un giudice avrei potuto dichiarare l'opposto. Il figlio non ha mai insultato o colpito la madre.

E ha precisato: "Il pubblico deve sapere che Gina non era assolutamente sola e Piazzolla non l'ha salvata. No. Viveva con il figlio e con il nipote a casa sua".

Le accuse di Javier Rigau ad Andrea Piazzolla

Javier Rigau ha proseguito accusando Andrea Piazzolla di aver fatto piombare le persone che amano Gina Lollobrigida in un incubo: "Prima che la vicenda diventasse pubblica, io e tutta la gente che vuole bene a Gina, stavamo già vivendo un incubo. Piazzolla, quando è entrato in quella casa, era il domestico, anche se mi hanno detto che non si dice. Non era il manager, il rappresentante, il segretario, né niente di simile perché è una persona che non ha mai studiato nulla. Quando sono stato cacciato via, Gina era ancora proprietaria di tutti i suoi gioielli a cui era legatissima. Gina aveva i suoi gioielli, tre appartamenti, modesti ma in un posto magnifico. Aveva il suo appartamento a Monaco. Il patrimonio di Gina era intatto. Ora è tutto sparito. Chi è il responsabile?". Dunque, le parole durissime:

Ha preso una persona con una debolezza mentale, l'ha isolata dalla sua famiglia e da tutta la gente importante della sua vita. Lo ha fatto con bugie contro tutti noi. Ha depredato il suo patrimonio.

Javier Rigau contro il dottore di Gina Lollobrigida

Tornando con la mente agli ultimi giorni di vita di Gina Lollobrigida, Javier Rigau ha rivolto delle accuse sia ad Andrea Piazzolla, che al dottore di Gina Lollobrigida, che di recente ha smentito che Rigau abbia incontrato la diva poco prima che morisse:

Piazzolla ha lasciato Gina venerdì e non è più tornato, fino ai funerali. Ha lasciato Gina da sola. Io sono arrivato in tempo per salutarla. C'è un dottore, questo signore deve occuparsi di fare la cartella clinica di come è arrivata Gina. Era denutrita, disidratata, con il rene che non funzionava, con lo stomaco pieno di sangue. Di questo si deve occupare. Perché se questo signore, Francesco Ruggiero, dice che lui si occupava di Gina Lollobrigida, che la visitava a casa, Gina avrebbe dovuto essere ricoverata molto prima. Questo signore dal 2017 era un testimone presentato da Piazzolla in Tribunale, che credibilità ha questo signore? È una vergogna avere un dottore così in una clinica.

Infine, ha smentito che ci sia un accordo in corso tra lui, Milko Skofic e il nipote di Gina Lollobrigida, Dimitri.