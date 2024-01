Jamie Dornan: “Trovavo ridicolo ’50 sfumature di grigio’ ma fui obbligato a girare il seguito” Jamie Dornan commenta con fastidio il suo ruolo nel film Cinquanta sfumature di grigio, primo capitolo della saga che gli regalò la popolarità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Jamie Dornan esprime il suo disappunto nei confronti del ruolo che gli ha regalato la popolarità, quello del miliardario Christian Grey nella saga cinematografica Cinquanta sfumature. Intervistato durante il podcast Desert Island Discs della BBC, Dornan ha raccontato di vere provato fastidio e imbarazzo fin dal momento in cui il film è uscito nei cinema di tutto il mondo.

Jamie Dornan: “Quando uscì il film, mi nascosi”

Dornan rivela di essere stato talmente contrariato da quel personaggio da nascondersi non appena il primo capitolo della saga fu trasmesso al cinema: “Se non ricordo male mi nascosi. Partii dalle recensioni che ti cambiano la carriera per The Fall per poi arrivare praticamente al ridicolo. Peccato solo che il film fece così tanti soldi che il secondo e il terzo capitolo vennero approvati da un giorno all'altro. Era una cosa strana, perché tu sai che c'è qualcosa di ridicolo in quello che fai e, nonostante questo, ti trovi contrattualmente legato a farne altri due, sapendo che la maledizione non farà altro che guadagnare terreno”.

Jamie Dornan: “Non c’è recensione che non citi Cinquanta sfumature”

L’attore rivela poi il motivo del suo sconcerto: l’impossibilità di affrancarsi da quel ruolo che gli valse decine di stroncature. “Ho appena ricevuto recensioni molto positive per delle cose recenti che ho fatto, ma ce ne sono poche che non citino Cinquanta sfumature. Un sacco di recensioni sono tipo: ‘È bravissimo, ma nel caso dimenticassimo quando non è stato grande…’. Ma non rimpiango di averli fatti, no”. Eppure, a giudicare dalle sue parole, sembrerebbe lasciare intendere esattamente il contrario, sebbene sia stato proprio quel ruolo controverso a regalargli la riconoscibilità necessaria a prendere parte a progetti più impegnati e impegnativi come The Tourist e Heart of Stone.