Jamie Dornan di 50 sfumature morso da un bruco velenoso finisce in ospedale: “Vivo per fortuna”

L'attore e modello Jamie Dornan, noto principalmente per il ruolo di Christian Grey nella trilogia di film di Cinquanta sfumature, si è detto "fortunato ad essere vivo" dopo essere stato punto da un bruco velenoso mentre si trovava in vacanza con gli amici, in Portogallo. È stato ricoverato in ospedale per i sintomi simili a quelli di un infarto. Anche un suo amico, il presentatore britannico Gordon Smart, è stato vittima dello stesso animale. Quest'ultimo ha raccontato la vicenda ospite del podcast The Good, the Bad and the Unexpected.

Il racconto di Gordon Smart sulla disavventura con Jamie Dornan

Gordon Smart al podcast The Good, the Bad and the Unexpected, ha raccontato la triste vicenda che ha visto lui e Jamie Dornan protagonisti. Durante una vacanza in Portogallo sono stati morsi da un bruco velenoso e le conseguenze sono state dolorose. Appena 24 ore dopo il loro arrivo in hotel, dopo una partita a golf, "ho iniziato a sentire formicolio alla mano sinistra e solletico al braccio sinistro", ha raccontato Gordon Smart. "Sono figlio di un medico di famiglia e ho pensato: ‘Questo è il segno dell'inizio di un attacco di cuore'". Trasportato in ospedale, i medici credevano si trattasse di un effetto indesiderato dell'alcol. Dopo essersi ripreso, rientrato a casa, Gordon Smart ha ritrovato Jamie Dornan, vittima dello stesso animale. "Ho trovato Jamie attaccato ad alcune attrezzature mediche dopo aver attraversato anche lui la stessa dura prova. Jamie mi disse: ‘Povero me. Gordon, circa 20 minuti dopo che te ne sei andato, le mie braccia e le mie gambe sono diventate insensibili. Mi sono ritrovato nel retro di un'ambulanza'", ha continuato. Circa una settimana dopo, grazie agli studi dei medici, hanno scoperto la natura del loro male: "Ci siamo imbattuti in bruchi velenosi che uccidono i cani e provocano attacchi di cuore ai 40enni. Siamo stati fortunati".