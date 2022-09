Infezione all’occhio per Valentina Ferragni: “Costretta a togliere le lenti a contatto” Un’infezione all’occhio provocata dall’uso delle lenti a contatto. È quanto accaduto a Valentina Ferragni che posa sui social con i suoi occhiali: “Non li metto mai quando esco”.

A cura di Stefania Rocco

Un occhio rosso, un paio di occhiali e il viso di Valentina Ferragni che sorride di fronte all’obiettivo. La sorella di Chiara, che in genere posa senza occhiali, spiega di essere stata costretta a indossarli a causa di un’infezione all’occhio che le ha impedito di usare le lenti a contatto. “Non esco mai con gli occhiali, ma qualche volta (lo 0,1% delle volte) mi piace”, aveva scritto nella didascalia dell’ultima foto postata su Instagram per poi spiegare il motivo dei quella che sembrava essere solo una scelta di stile.

Che cosa è accaduto a Valentina Ferragni

“Comunque è troppo difficile truccarsi senza lenti a contatto. Ci vedo talmente poco che persino lo specchio davanti al lavandino è troppo lontano e non riesco a vedere bene cosa sto facendo, mi devo rimettere gli occhiali ogni 3 secondi per guardare bene il tutto", ha aggiunto la sorella di Chiara in una Instagram story, rivelando di soffrire quindi di una forte miopia che le impedisce di vedere chiaramente da lontano, “Rivoglio le mie lenti. Le ho dovute togliere perché ho un occhio che ha una piccola infezione e quindi non posso usarle per qualche giorno”.

Valentina Ferragni: “Perché non faccio il laser agli occhi"

In risposta ai commenti ricevuti dai suoi follower, Valentina è tornata su Instagram per rispondere alle domande di chi le aveva chiesto per quale motivo non si sottoponesse al laser per correggere la miopia. “Mi state tutti dicendo di fare il laser agli occhi. Lo farei subito ma purtroppo la miopia ancora non si è stabilizzata, se fosse stabile lo farei subito”, ha spiegato Valentina motivando così la decisione di continuare a indossare lenti a contatto. Un accessorio che considera indispensabile ma del quale dovrà fare a meno per qualche giorno, il tempo di recuperare la perfetta forma. Tra i commenti comparsi sotto la foto con gli occhiali postata su Instagram è arrivato anche quello del fidanzato Luca Vezil. "Sempre detto che con gli occhiali sei bellissima", le ha scritto. Una frase che ha sgombrato il campo da voci relative a una crisi, voci che si erano rincorse questa estate.