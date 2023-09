Incidente per Mathieu Kassovitz, in gravi condizioni il regista de L’Odio e attore in Il favoloso mondo di Amélie Kassovitz è rimasto vittima di un incidente in moto mentre si esercitava per la realizzazione di un film. L’attore e regista è stato portato nell’immediato all’ospedale di Kremlin-Bicêtre, riportando un trauma cranico e una frattura del bacino.

A cura di Andrea Parrella

L'attore e regista francese Mathieu Kassovitz si trova in gravi condizioni a seguito di un incidente in moto avvenuto domenica a Parigi. A riferirlo sono le autorità francesi, che definiscono lo stato di Kassovitz come preoccupante. L'attore e regista francese, 56enne, celebre soprattutto per aver diretto il film L'Odio, apprezzata pellicola del 1995, ma anche per il suo ruolo nel film Il Meraviglioso Mondo di Amélie del 2001, stava frequentando un corso di formazione motociclistica, finalizzata alla preparazione per un ruolo in un film. Durante questa esercitazione, riferisce una fonte all'Agence France-Presse, il regista è rimasto "ferito gravemente", riportando un trauma cranico e una frattura del bacino.

Le condizioni di Mathieu Kassovitz

Stando a quanto riportato da Le Parisien, una delle figlie di Kassovitz si trovava su una motocicletta dietro a quella del padre con un istruttore ed ha assistito all'incidente. Le autorità dell'Essonne, cittadina a sud della capitale francese, riferiscono che il regista è stato portato nell'immediato all'ospedale di Kremlin-Bicêtre.

I successi de L'Odio e Il Meraviglioso mondo di Amélie

Kassovitz ha conquistato grande fama in Francia per i suoi lavori, dietri e davanti alla machina da presa. In particolare, nel 1995 ha diretto uno dei film francesi più celebri e apprezzati dell'ultimo ventennio, L'Odio, che raccontava le vicende e i disagi di un gruppo di ragazzi delle banlieus parigine nelle 24 ore che succedono a una rivolta con le autorità. La regia del film è valsa a Kassovitz il premio per la miglior regia al festival di Cannes. L'Odio si è aggiudicato anche il César per il miglior film. Alcuni anni dopo Kassovitz è stato anche il ruolo maschile in Il Meraviglioso Mondo di Amélie, film in cui interpreta Nino, l'uomo di cui si innamora la protagonista. Come attore ha inoltre lavorato con Spielberg in Munich e, più recentemente è stato il protagonista della serie thriller di spionaggio francese The Bureau.