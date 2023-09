Mathieu Kassovitz vittima di un incidente in moto: “Trasportato d’urgenza in ospedale, è grave” Mathieu Kassovitz, attore e regista francese, è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente motociclistico su un circuito automobilistico nell’Essonne, vicino Parigi. La notizia dal tabloid francese Bfm.

A cura di Gaia Martino

L'attore e regista francese Mathieu Kassovitz, giunto al successo nel 1995 con il film L’odio e noto anche per le sue numerosi interpretazioni come nel film di successo Il favoloso mondo di Amelie, è rimasto gravemente ferito oggi, domenica 3 settembre, in un incidente motociclistico sul circuito automobilistico di Montlhery, nella regione dell'Essonne, vicino a Parigi. Stando a quanto fa sapere il tabloid francese Bfm, sarebbe stato trasportato d’urgenza in ospedale: le sue condizioni di salute sarebbero gravi.

La notizia dell’incidente di Mathieu Kassovitz

L’attore e regista 56enne, stando a quanto si legge sul tabloid francese, stava seguendo un corso di motociclismo su un circuito di Linas-Montlhery, in Fracia, quando è stato vittima di un grave incidente. Sarebbe stato trasportato d’urgenza in ospedale, a Kremlin-Bicetre, un comune di Val-de-Marne, al confine con il sud di Parigi dalla Porte d'Italie. Nonostante sia stato dichiarato un codice rosso, si legge che non sarebbe in pericolo di vita.

La carriera tra cinema e motori

Mathieu Kassovitz, nato a Parigi il 3 agosto 1967, è diventato famoso per aver diretto il film L’odio nel 1995 con Vincent Cassel, e la sua carriera è proseguita fra il cinema e la passione per i motori. Ha lavorato con registi come Jean-Pierre Jeunet (nel film di successo Il favoloso mondo di Amélie), Costa-Gavras (in Amen), la cui interpretazione gli ha valso una nomination ai Premi César come miglior attore, Luc Besson con il quale ha girato il Quinto elemento e Valerian e la città dei mille pianeti, e nel 2005 con Steven Spielberg per Munich. Contemporaneamente alla carriera nel grande schermo ha coltivato la passione per i motori. Al volante di una Tesla Roadster, nel 2009, ha vinto il Rallye Monte Carlo des Énergies Nouvelles, nella categoria dei veicoli elettrici.