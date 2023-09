Paura per Daniele Dal Moro dopo un incidente in moto d’acqua: “Sono ferito, sto andando in ospedale” Ore d’ansia quelle di ieri per Daniele Dal Moro. L’ex gieffino ha postato su Instagram le foto di una ferita all’occhio che si è procurato dopo un incidente in moto d’acqua; il referto del Pronto Soccorso parla di un trauma facciale. Ecco come sta adesso l’imprenditore veneto.

A cura di Sara Leombruno

Daniele Dal Moro ha fatto preoccupare non poco i fan nelle ultime ore. L'ex concorrente del Gf Vip e fidanzato di Oriana Marzoli è rimasto coinvolto in un incidente in moto d'acqua che gli ha causato un trauma facciale. A raccontarlo è l'imprenditore veneto su Instagram: doveva essere una tranquilla domenica tra amici al lago, quando durante una gita è stato sbalzato dal mezzo acquatico. Il colpo è stato così forte da procurargli una vistosa ferita sull'occhio: "Ok, sto andando in ospedale", ha scritto Dal Moro sulla foto in cui mostrava il taglio. Da lì la corsa all'ospedale Pederzoli, a Peschiera del Garda (VR).

La foto della ferita all’occhio postata su Instagram da Daniele Dal Moro

Il referto dell'ospedale

Dopo la pubblicazione della story su Instagram, Daniele Dal Moro è scomparso dai social per circa due ore, tempo in cui presumibilmente si è recato al Pronto Soccorso per sottoporsi agli accertamenti del caso. Dopo un po', per fortuna, il 33enne è tornato attivo postando il referto medico, che parla di trauma facciale dopo una caduta accidentale dalla moto d’acqua. Ecco i dettagli dal documento dell'ospedale:

“Trauma facciale con la moto d’acqua, nega perdita di coscienza. Vigile, orientato, fasia corretta, non deficit neurologici in atto. Ferita della palpebra superiore. Si confeziona sutura intradermica con ethilon 4/0 VAT in ordine”.

Il referto del Pronto Soccorso pubblicato da Daniele Dal Moro su Instagram

A questo punto non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti sulle condizioni di salute di Dal Moro, che con ogni probabilità dovrà stare a riposo per un po' per riprendersi completamente dall'accaduto.

Il red carpet con Oriana Marzoli

Solo qualche giorno fa Daniele Dal Moro era tornato al centro dei gossip per aver sfilato sul red carpet dell'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia insieme a Oriana Marzoli, spazzando via qualunque voce sulla loro rottura. In realtà, ad annunciare la fine della storia era stato lo stesso Dal Moro poco più di un mese fa: "Sono innamorato, ma non sono un cogl***e – aveva scritto il veneto sui social – Ho 33 anni e voglio costruire qualcosa di serio. Con Oriana questa cosa non è possibile per il mio ideale di amore". Il problema principale era la lontananza, che aveva causato non pochi dubbi all'ex tronista. Adesso, però, tra i due sembrerebbe tutto risolto, almeno da quanto si evince dai teneri scatti postati su Instagram da Oriana.