Il primo video di Johnny Depp su Tik Tok è un grazie ai suoi fan: “Siete i miei datori di lavoro” “A tutti i miei sostenitori più preziosi, leali e incrollabili”, scrive il divo a corredo del suo primo post sul profilo Tok Tok appena aperto. “Ancora una volta sono costretto a non avere alcun modo di dire grazie, se non semplicemente dicendo grazie”.

A cura di Giulia Turco

Il primo post di Johnny Depp sul suo profilo Tik Tok è un vero e proprio omaggio ai suoi fan. Un messaggio denso di gratitudine e riconoscimento per chi non gli ha mai voltato le spalle, diversamente dal mondo di Hollywood, e ha continuato a sostenerlo anche nel corso del processo contro Amber Heard. È grazie a loro che non si è lasciato precipitare ed è per loro che ha deciso di esporsi più di prima sulla piazza dei social, dove finora era rimasto in disparte.

La gratitudine di Johnny Depp per i suoi fan

Il video consiste in una serie di filmati, molti dei quali sono inquadrature dall'auto che per oltre un mese lo ha scortato fino al tribunale di Firefax, in Virginia. C'è la folla dei fan, i cartelli, le urla che pur non si possono ascoltare nel video che ha un sottofondo reggae, ‘Stranger' di Love Joys. Seguono le immagini di Depp sul palco, ultimo dei quali quello britannico con Jeff Beck. Si è aggrappato alla musica, il divo messo in un angolo dal sistema cinema, oltre ad un'opinione pubblica che non ha mai dubitato di lui:

A tutti i miei sostenitori più preziosi, leali e incrollabili. Siamo stati ovunque insieme, abbiamo visto tutto insieme. Abbiamo percorso la stessa strada insieme. Abbiamo fatto la cosa giusta insieme, tutto perché vi importava. E ora, andremo avanti tutti insieme. Voi siete, come sempre, i miei datori di lavoro e ancora una volta sono costretto a non avere alcun modo di dire grazie, se non semplicemente dicendo grazie. Quindi, grazie. Il mio amore e rispetto, JD.

Il primo video di Johnny Depp ha 1 milione di visualizzazioni in mezz'ora

In poco più di mezz’ora il primo video del divo è stato visto da oltre 1 milione di persone e il suo nuovo profilo Tok Tok ha attratto con il “Segui” già oltre 4 milioni di sostenitori. Il dato è destinato a crescere esponenzialmente. Una scelta, quella di sbarcare sul social, che risponde alla sua capacità di empatizzare con il suo pubblico plasmando una componente fondamentale, per quanto se ne dica, anche nello stesso processo: l’opinione pubblica. La quale è sempre stata a suo favore. L’hashtag #JusticeForJohnnyDepp (Giustizia per Johnny Depp) ha registrato ben 33 miliardi di visualizzazioni su TikTok.