Johnny Depp sbarca su TikTok dopo il processo, così ripaga il sostegno contro Amber Heard A poche ore dall’approdo su TikTok, Johnny Depp conta già 3 milioni di follower. Il social network ha giocato un ruolo di primo piano nella vicenda processuale che ha visto l’attore contrapporsi alla ex moglie Amber Heard.

A cura di Daniela Seclì

Dopo aver vinto il processo per diffamazione contro Amber Heard, Johnny Depp sbarca su TikTok. Una scelta che non è casuale. L'attore, nel corso della lunga vicenda legale, ha ricevuto straordinario sostegno sul social network. Non sorprende, dunque, che poche ore dopo aver creato un profilo, abbia già raccolto milioni di follower.

Johnny Depp su TikTok, 3 milioni di follower in poche ore

Johnny Depp, poche ore dopo aver creato un profilo su TikTok, conta già 3 milioni di follower. Un numero che è destinato a salire rapidamente, con l'espandersi della notizia dell'arrivo dell'attore sulla piattaforma social. Mercoledì 1 giugno è arrivata la sentenza dopo un lungo percorso legale in cui l'attore ha tentato di dimostrare di essere stato diffamato dall'ex moglie Amber Heard in un editoriale pubblicato sul Washington Post. La giuria ha dato ragione a Depp, ma le polemiche non sono finite con l'arrivo del verdetto. In molti, infatti, ritengono che abbia pesato la grande popolarità del divo di Hollywood e il conseguente sostegno sui social da parte dei fan.

33 miliardi di click per l'hashtag #JusticeForJohnnyDepp

Fan e sostenitori di Johnny Depp hanno di certo giocato un ruolo attivo nelle sei settimane di processo. Sui social, infatti, hanno spopolato fancam, post nettamente schierati dalla parte di Depp e meme che miravano a ridicolizzare e a compromettere la credibilità di Amber Heard e dei suoi legali, etichettati come incompetenti. TikTok è stato in cima ai terreni di battaglia prescelti dai sostenitori dell'attore. Basti pensare che l'hashtag #JusticeForJohnnyDepp (Giustizia per Johnny Depp) ha registrato ben 33 miliardi di visualizzazioni su TikTok. L'hashtag #JusticeForAmberHeard (Giustizia per Amber Heard), invece ha ottenuto 86 milioni di visualizzazioni. Un dato di certo considerevole ma non paragonabile al sostegno ottenuto da Depp. E ora che "Jack Sparrow" è su TikTok, in tantissimi gli stanno dando il benvenuto. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire che tipo di contenuti vorrà condividere.