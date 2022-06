Johnny Depp mette in guardia i fan: “Ci sono dei profili social non miei, state attenti” Johnny Depp mette in guardia i suoi fan sul fatto che stiano circolando dei profili social non suoi, intanto continua il suoi tour europeo con Jeff Beck.

A cura di Ilaria Costabile

Johnny Depp sta provando a riprendere in mano la sua vita, tanto è vero che adesso si trova in giro con Jeff Beck, durante il suo tour che lo ha portato ad Helsinki, dove si è esibito durante il Blues Festival. In questa occasione l'attore ha fatto sapere ai suoi fan che ci sono alcuni profili social che fingono di essere suoi, per cui ha messo in guardia tutti coloro che si trovano a seguire profili potenzialmente fake.

L'avviso di Johnny Depp

"Girano un sacco di profili social che fingono di essere miei o di gente che lavora con me" ha dichiarato il divo, ribadendo che gli unici account a suo nome sulle varie piattaforme sociale sono i seguenti: "Instagram @JohnnyDepp TikTok @JohnnyDepp Facebook @JohnnyDepp Discord @JohnnyDepp0854". Un modo per tutelare la sua immagine e per prevenire anche possibili truffe ai danni dei suoi fan che, pur di entrare in contatto con lui, potrebbero essere disposti a cedere dinanzi a richieste avanzate da persone che non rientrano nel suo staff e che, quindi, non hanno nulla a che vedere con lui.

Depp e Heard dopo il processo

Dopo la fine del processo che ha stabilito la colpevolezza di Amber Heard nella causa intentata dall'attore per diffamazione, il divo avrebbe dovuto ricevere un risarcimento di oltre 10 milioni di dollari dalla ex moglie, che secondo il suo legale non avrebbe però i soldi necessari per pagare l'attore. Di recente, quasi a voler avvalorare queste affermazioni, la Heard è stata vista fare degli acquisti in una nota catena di discount negli Hampton, località vacanziera nei pressi di New York. Intanto l'attrice ha rilasciato un'intervista nella quale ha dichiarato di essere ancora innamorata di Johnny Depp e di aver fatto il possibile per poter portare avanti questa storia d'amore che, però, prendeva contorni sempre più pericolosi e ingestibili raccontati anche nel processo in cui dice di non aver mai mentito.