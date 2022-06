Un rappresentate di Johnny Depp smentisce il suo ritorno in Pirati dei Caraibi Stando a quanto riportato da NBC News, un agente di Johnny Depp ha smentito la notizia circolata di recente sul possibile ritorno della star nei panni di Jack Sparrow nella saga Pirati dei Caraibi.

A cura di Elisabetta Murina

Di recente ha fatto il giro del web la notizia che vedrebbe il ritorno di Johnny Depp nella saga Pirati dei Caraibi. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, tra la star e la Disney sarebbe in corso una trattativa da circa 300 milioni di dollari per interpretare di nuovo il personaggi. Ma a poche ore di distanza arriva la smentita da parte di uno degli agenti dell'attore a NBC NEWS.

La versione di un rappresentante di Depp

"Tutto questo è inventato". Così uno dei rappresentanti dell'attore ha smentito categoricamente a NBC News il possibile ritorno della star nel film Pirati dei Caraibi. Una cattiva notizia per i fan del personaggio di Jack Sparrow e dell'intera saga che, dopo la notizia circolata nelle ultime ore, avevano riacceso la speranza di vedere di nuovo la star.

I rapporti di Johnny Depp con Pirati dei Caraibi

Nel corso del processo tra Depp e la ex moglie Amber Heard, l'attore aveva dichiarato che non sarebbe tornato a recitare nella saga nemmeno per cifre enormi, accusando anche la casa di produzione di aver bloccato tutti i suoi film. Di recente era poi emersa la notizia di una trattativa con la Disney dal valore di 300 milioni di dollari, che prevedeva proprio un suo ritorno nei panni di Jack Sparrow, il personaggio che lo aveva reso celebre e con il quale aveva ricevuto la sua prima nomination agli Oscar.