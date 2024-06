video suggerito

“Il matrimonio di Diletta Leotta finisce in tragedia”, ma è la solita truffa su Facebook Anche Diletta Leotta finisce nel vortice dei post truffa che iniziano a circolare a poche ore dalle sue nozze con Loris Karius e parlano di risse e tragedie al matrimonio mai avvenute. È lo stesso schema di truffa che su Fanpage.it raccontiamo da mesi e che il gruppo di Facebook non riesce ad arginare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il matrimonio di Diletta Leotta finisce in tragedia, la rissa alle nozze tra Diletta Leotta e Karius. Sono solo alcuni dei titoli urlati che circolano nelle ultime ore sui social, in accompagnamento a foto modificate in malo modo con al centro il volto della conduttrice sportiva. Naturalmente nessuna di queste notizie è vera, ma Diletta Leotta è solo l'ennesima vittima di questo sistema di post truffa sui social, in particolare Facebook, che utilizzano volti noti del mondo dello spettacolo per attirare gli utenti e indirizzarli verso proposte di investimenti che si rivelano truffe.

Anche in questa occasione, come avevamo raccontato in passato, il meccanismo viene applicato in relazione ai trend ed è significativo che i post su Diletta Leotta e il suo matrimonio siano partiti proprio nelle ore successive alle nozze con Loris Karius ampiamente documentate sui social da protagonisti e invitati. Ma come funziona esattamente la truffa in questione?

La truffa Facebook, ecco come funziona

Si tratta di uno schema relativamente semplice, ma assai capillare, riprodotto in una dinamica ormai nota su varie piattaforme social, in particolare Facebook e, in casi particolari come avevamo raccontato per Geppi Cucciari che aveva pubblicamente denunciato, anche su X (ex Twitter). I post in questione utilizzano i volti noti della Tv e dello spettacolo associandoli a post che gridano allo scandalo e suscitano clamore. Attraverso un click sul post si accede il più delle volte a finti articoli di noti quotidiani e settimanali online, le cui grafiche vengono utilizzate illecitamente per in indurre utenti ignari di questa dinamica a iscriversi a piattaforme di investimenti, convinti proprio dal rapporto di fiducia con gli stessi volti dello spettacolo.

Leggi anche Diletta Leotta e il ballo con suo padre al matrimonio, il video girato dalla mamma Ofelia

Alessia Marcuzzi e Fabio Fazio sono intervenuti pubblicamente

Nei mesi scorsi Fanpage.it abbiamo seguito la storia in modo approfondito, partendo da un'analisi dei profili social hackerati da cui vengono avviati questi post sponsorizzati, fino ad arrivare al racconto della vicenda di una vittima, che ha spiegato di essere cascata nell'inganno di una finta intervista di Fabio Fazio ad Alessia Marcuzzi in cui la conduttrice consigliava una piattaforma per investimenti. La stessa Alessia Marcuzzi, nei giorni successivi, aveva condiviso i nostri approfondimenti mettendo in guardia i lettori e, al pari di Geppi Cucciari in queste ore, nelle scorse settimane era stato Fabio Fazio ad avvertire gli utenti dell'utilizzo illecito della sua immagine. Nelle ultime settimane sono stati coinvolti in analoghi meccanismi anche Virginia Raffaele, Paola Cortellesi, Chiara Ferragni e tanti altri.