Karina Cascella contro il mondo degli influencer: "Hanno milioni di follower e non sanno parlare l'italiano" Lo sfogo di Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne oggi ristoratrice, contro una influencer della quale preferisce non fare il nome.

A cura di Stefania Rocco

Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne oggi diventata ristoratrice, si scaglia contro una volto noto sui social, pur non rivelandone l’identità. Anche lei attiva su Instagram – sebbene decisamente meno rispetto a numerose altre colleghe – la donna ha puntato il dito contro i volti noti in generale, accusandoli di peccare sotto il profilo della corretta comunicazione, e in particolare contro una collega.

Lo sfogo social di Karina Cascella

“Com’è che si può fermare il dilagare di queste persone che non hanno la più pallida idea di che cosa voglia dire lavoro, sacrificio, rispetto per se stessi, rispetto per gli altri, amor proprio?”, si chiede Cascella sui social per poi entrare nel vivo delle questione e delle preoccupazioni che tale deriva le impone in quanto mamma di una ragazzina (nata dal legame con l’ex tronista Salvatore Angelucci) che oggi ha 14 anni, “Gente che ha milioni di follower e non parla nemmeno l’italiano. Quella che dice ‘Sono stanca ma devo fare un altro evento’. Poverina, portiamole una brandina visto che deve fare un altro evento. Oppure ‘un altro’ lo scrive con l’apostrofo. Ragazzi, dico, se avete qualche minuto libero, apritelo un ca*** di libro. Provate a fare qualcosa per voi stessi. Se scegliete di comunicare a un vasto pubblico, vogliamo almeno parlare l’italiano e scrivere l’italiano? Stiamo toccando il fondo, raggiungendo livelli assurdi. Da madre sono seriamente preoccupata. Forse la chiave sta nell’insegnare ai nostri figli i valori, i principi, il rispetto per se stessi e per gli altri, l’amor proprio, l’importanza degli studi, della scuola, di un’istruzione che servirà loro a diventare donne e uomini indipendenti sia sotto il profilo economico che affettivo, visto che quello è un altro problema che conduce a determinate altre difficoltà”.

L’identità dell’influencer attaccata da Karina Cascella

Karina non ha reso noto il nome dell’influencer colpevole di essersi lamentata di essere eccessivamente stanca dopo avere partecipato a un evento, né ha chiarito se i copiosi errori nel linguaggio scritto e parlato siano riferiti alla stessa persona. È chiaro, però, che lo sfogo pubblicato sui social fa riferimento a qualcosa che sarebbe accaduto proprio di recente. Qual è, dunque, l’influencer colpevole degli strafalcioni cui fa riferimento l’ex opinionista?