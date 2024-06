“Ha sempre in mano uno specchio e si contempla”, Chiara Ferragni criticata da Natalia Aspesi

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Al netto dei guai e delle traversie degli ultimi mesi, Chiara Ferragni continua ad essere al centro del dibattito pubblico e degli affari di gossip del paese. Le sue vicende giudiziarie e i suoi affari sentimentali sono materia quotidiana di dibattito sui social, soprattutto perché è proprio lei a contribuire ad un effetto per il quale ogni post pubblicato si rivela interpretabile attraverso svariate chiavi di lettura che, inevitabilmente, sono legate alla sua vita privata.

Le parole di Natalia Aspesi su Chiara Ferragni

A criticare aspramente Chiara Ferragni nelle scorse ore è stata Natalia Aspesi, giornalista 95enne che ha detto la sua sulla parabola recente dell'imprenditrice, spiegando su Repubblica candidamente perché di recente il suo punto di vista su di lei sia cambiato in modo così radicale: "Benché abbia cominciato troppo presto con i ritocchini, la trovavo carina, si era inventata un mestiere che le faceva guadagnare tanti soldi… Però adesso la guardo e vedo questa ragazza che ha sempre in mano uno specchio. E si contempla. Ma che cosa vedrà mai di così speciale in quello specchio se non se stessa? Quanto ai suoi guai, che ne so… Poteva pensarci prima. Peccato".

Come è cambiata Chiara Ferragni negli ultimi mesi

D'altronde le parole di Aspesi riflettono una linea di pensiero piuttosto diffusa in merito alla figura di Chiara Ferragni e a ciò che rappresenta in Italia. Proprio nelle scorse parlavamo di questa propensione di Ferragni a raccontarsi in questo momento specifico come travolta da un misto di tristezza e voglia di ricominciare dopo la fine della sua relazione con Fedez. I suoi social sono uno specchio di questa alternanza di stati d'animo, dalle immagini in cui si immortala insieme ad amici in vacanza, a quelle in cui non riesce a nascondere il dolore che prova e le difficoltà di questo momento con frasi evocative ed esplicite. Un approccio che le sta garantendo da una parte una certa comprensione da una certa tipologia di seguaci, ma anche aspre critiche da altri.