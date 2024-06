video suggerito

Chiara Ferragni in vacanza a Forte dei Marmi, i follower: "Si legge la sofferenza negli occhi" La ex regina delle influencer prova a passare un weekend rilassante a Forte dei Marmi, ma i follower sono impietosi: "Si legge sofferenza negli occhi".

Chiara Ferragni ha passato l'ultimo weekend in vacanza a Forte dei Marmi mostrandosi sorridente e felice sul suo canale Instagram. Purtroppo, però, sono giornate complicate per la ex inattaccabile del web perché i suoi stessi follower non mancano di farle sentire addosso la pressione della sua fase calante. Prima dello scandalo, infatti, Chiara Ferragni veleggiava sui 30 milioni di follower. In questo momento, complice persino l'ultimo successo editoriale di Selvaggia Lucarelli, "Il vaso di Pandoro – Ascesa e Caduta dei Ferragnez", siamo a 28.9 milioni di follower. "Purtroppo si vede che non è un vero sorriso, si legge la sofferenza negli occhi", scrive uno dei suoi follower.

Gli attacchi sui social network

Fedez ha parlato addirittura di una relazione tossica con Chiara Ferragni, che adesso si mostra sorridente in vacanza a Forte dei Marmi. I commenti di chi la segue sono davvero impietosi: "In un attimo dalla famiglia del Mulino Bianco a infamarsi l'un l'altro, quanta pochezza". E ancora. "Quando finisce l’era dei dispetti? Se lui è meno maturo di te telefona tu!". Poi c'è chi fa notare: "L'unica cosa che mi da fastidio fanno vedere quello che vogliono far apparire in realtà sono altro ….perché creare tutto questo per poi in un attimo il niente in nulla". Poi c'è chi invece sottolinea che non ci sono più "sponsorizzate": "Sto notando meno soggiorni supplied . . Forse anche coloro che gestiscono Alberghi si stanno svegliando."

"Lei e Fedez si sono rovinati"

La principale indagatrice del mondo distrutto di Fedez e Chiara Ferragni è Selvaggia Lucarelli che, grazie alla sua inchiesta-libro, sta conquistando settimana dopo settimana i lettori in tutta Italia. Ospite di Piero Chiambretti, la giornalista ha spiegato di non sentirsi in colpa per quello che ha contribuito a svelare: "A volte mi sono chiesta cosa stesse passando, ma chi fa inchieste non può porsi il problema di ferire qualcuno. Io ho fatto il mio mestiere. Lei e Fedez si sono rovinati".