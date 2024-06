video suggerito

Selvaggia Lucarelli: "Ho fatto il mio lavoro, ma a volte mi sono chiesta cosa stesse passando Chiara Ferragni" Ospite di Piero Chiambretti a Donne sull'orlo di una crisi di nervi, in onda su Rai3, Selvaggia Lucarelli ha affrontato il tema dell'inchiesta che ha anticipato e analizzato la crisi professionale che ha investito Chiara Ferragni: "Senso di colpa? A volte mi sono chiesta cosa stesse passando".

A cura di Stefania Rocco

Selvaggia Lucarelli è stata ospite di Piero Chiambretti nella puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi in onda martedì 4 giugno. La giornalista ha commentato in studio l’inchiesta che sta alla base della stesura del libro Il vaso di pandoro che ha analizzato la crisi professionale che ha investito Chiara Ferragni, inchiesta che lei stessa aveva condotto un anno prima della multa dell’Antitrust. “Non credo si possa parlare di senso di colpa. Chi fa inchieste non può porsi il problema di ferire qualcuno. Io ho fatto il mio mestiere”, ha risposto Lucarelli quando Chiambretti le ha chiesto se quanto accaduto all’influenzar l’abbia colpita sotto il profilo emotivo, “Credo che loro si siano rovinati, che Chiara Ferragni sia responsabile delle sue azioni. Non le ho detto io di mescolare un’operazione commerciale con una benefica, o di far finta che comprando i pandori si contribuisse alla donazione all’ospedale Regina Margherita. Non posso sentirmi responsabile. Poi se tu mi chiedi nel buio della tua camerata, la sera, quando spegni la luce…Certo, un po’ sì. I primi giorni non mi aspettavo che la travolgesse tutto questo. Non pensavo che crollasse tutto. Pensavo che per un po’ di tempo avrebbe pagato caro questo errore. Quando ho capito che stava venendo giù tutto, qualche volta, la sera, mi sono chiesta cosa stesse passando perché umanamente parlando è stato un disastro. Poi ci si è messo anche Fedez”.

Selvaggia Lucarelli: “Ferragni? Non un errore ma una furbata”

“Non si tratta né di errore, né di scivolone, Chiambretti. È stata una furbata”, così Lucarelli ha corretto Chiambretti quando il conduttore aveva parlato di un “errore” nel definire l’operazione per la quale l’influencer è stata multata. Tra Ferragni e Fedez, tuttavia, la giornalista si è posizionata dalla parte della prima: “Non sono più dalla parte di lei che da quella di Fedez perché è una donna. Non credo si debba esprimere solidarietà a priori a una donna in quanto tale. Vedo in lei un’emotività sviluppata. In lui vedo un’attitudine da falena. Infatti agisce di notte, va a menare la gente di notte”.

Sulla rissa tra Fedez e Iovino: “Cristiano è mio vicino di casa”

Lucarelli ha inoltre commentato quanto accaduto tra Fedez e Cristiano Iovino, svelando che il personal trainer sarebbe suo vicino di casa. “Fedez c’era, che devo dire?”, ha dichiarato Lucarelli a proposito della sera della rissa e del filmato che racconta quanto sarebbe accaduto all’esterno del complesso residenziale in cui vive Iovino, “Si è messo d’accordo con Iovino perché? Pare si sia messo d’accordo. Le immagini della telecamere ci sono, le ho viste. Tra l’altro, Iovino è mio vicino di casa. Potevo essere addirittura testimone oculare del fatto perché da casa mia vedo casa di Iovino. Ma non ho visto altrimenti Fedez si sarebbe convinto che fossi una stalker”.