Serena Dandini ricorda Antonello Fassari: "Continuo a non crederci, un dolore troppo grande" Serena Dandini ricorda con grande sofferenza Antonello Fassari. La conduttrice aveva lavorato per anni con l'attore romano nella trasmissione "Avanzi" su Rai3.

A cura di Ilaria Costabile

Un messaggio sofferente, quello di Serena Dandini che ha voluto ricordare Antonello Fassari, scomparso all'età di 72 anni sabato 5 aprile. La conduttrice ha lavorato per anni accanto all'attore romano, negli Anni Novanta, ed è infatti quei momenti che ricorda pubblicando alcuni scatti di quel periodo.

Il ricordo di Serena Dandini

"Continuo a non crederci, dolore troppo grande" scrive Serena Dandini, a corredo di alcune immagini recuperate da Avanzi, il programma tv satirico in onda su Rai3, andato in onda per tre edizioni. Fassari era stato il compagno Antonio, un comunista con l'eschimo e Tolfa che riprendeva conoscenza improvvisamente da un lungo coma durato venti anni. L'attore romano, poi, faceva parte del gruppo Rokko e i suoi Fratelli, insieme a Corrado Guzzanti, Pier Francesco Loche e Stefano Masciarelli, accompagnati dalle coriste Sabina Guzzanti, Francesca Reggini e Cinzia Leone. Le loro canzoni, rispettivamente Sopravvoliamo e Laico raggae, chiudevano la seconda e terza stagione del programma. Nel 1991, visto il successo della trasmissione e del gruppo, venne inciso anche un disco, per una sotto etichetta della casa di discografica Centuy Vox, specializzata nella pubblicazione di singoli di hip hop e raggamuffin dell'emergente scena italiana delle cosiddette posse. Il gruppo, poi, l'anno dopo pubblica un intero album dal titolo Sopravvoliamo.

I funerali di Antonello Fassari

L'ultimo saluto ad Antonello Fassari, verrà celebrato nella giornata di martedì 8 aprile alle 11 nella Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo a Roma. A confermare la notizia dei funerali è stata la casa di produzione Publispei, che sta lavorando alla nuova serie dei Cesaroni, di cui Fassari è stato uno dei personaggi più amati, ovvero l'oste Cesare, fratello di Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola.