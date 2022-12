Il marito di Mara Venier ha il Covid, lei lo scopre prima della diretta tv: “Vorrei stare lì con te” A poche ore dalla diretta di Domenica In, Mara Venier scopre che il marito Nicola Carraro, da solo a Santo Domingo, è risultato positivo al Covid.

A cura di Stefania Rocco

Nicola Carraro è positivo al Covid. Lo annuncia Mara Venier via Instagram. La conduttrice ha fatto sapere ai suoi follower di avere scoperto la positività del marito a poche ore dall’inizio della diretta di Domenica In. Comprensibilmente preoccupata, Mara è stata rassicurata da una foto inviatale dal marito, uno scatto che dimostra che Nicola sta benissimo sebbene sia risultato positivo al Covid a più di due anni dall'inizio della pandemia. Mara è andata in onda regolarmente anche agli inizi della pandemia, sfidando la paura del contagio per poter continuare a intrattenere il pubblico.

Mara Venier: “Siamo stati attenti, ma il Covid è arrivato”

Condividendo la foto ricevuta dal marito, Mara ha scritto su Instagram: “Amore mio,siamo stati super attenti in questi due anni …ma adesso il Covid è arrivato lì a Santodomingo Casa de campo …mi hai mandato adesso questa foto per rassicurarmi lo so ….Vorrei essere vicina a te ….Forza amore mio Ti amo “. Ha quindi ringraziato il medico che si sta occupando delle condizioni di salute del marito, osservandolo da vicino per quanto possibile.

Nicola Carraro: “Sto benissimo”

Ma Nicola Carraro, pur apprezzando la preoccupazione espressa dalla moglie, fa sapere di stare benissimo. “Ebbene sì, pur essendo stato super attento ho preso il covid, però dai sto benino solo un gran raffreddore, in alto i cuori. E ora mi guardo mia Moglie”, ha scritto l’imprenditore sul suo profilo Instagram. “Sempre con te, amore mio. Forza, vita mia”, ha scritto Mara nei commenti. La conduttrice andrà regolarmente in onda con la puntata di Domenica In prevista oggi 4 dicembre. Ospiti in studio Irama, Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini, Vicinio Marchioni, Shel Shapiro, Michele Placido, Daniele Vicari, Cristiano Malgioglio e Angelica Kazankova. Nello spazio dedicato a Ballando con le stelle, Mara ospiterà Ema Stokholma e Alex Di Giorgio insieme agli opinionisti Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Rossella Erra, Anna Pettinelli e Aldo Cazzullo.