“Un positivo al Covid ha decimato la mia squadra”, l’annuncio di Mara Venier a Domenica In Uno dei membri della redazione di Domenica In è risultato positivo al Covid e, in via precauzionale, tutti coloro con cui ha avuto contatti sono stati isolati. Lo ha annunciato Mara Venier in diretta che, quindi, ha aggiunto: “Siamo solo in 3 oggi”.

A cura di Ilaria Costabile

L'inasprimento dei contagi da Covid-19 è ormai una realtà con cui anche l'Italia si è ritrovata a fare i conti e da qualche settimana, sono sempre più frequenti i casi di persone, magari anche vaccinate, che si contagiano. Ed è quanto è accaduto anche ad un membro dello staff di Domenica In, come annunciato da Mara Venier in diretta, durante la puntata del 19 dicembre.

L'annuncio di Mara Venier

In collegamento con Milly Carlucci che ha commentato il successo dell'ormai conclusa edizione di Ballando con le stelle, che ha visto trionfare la coppia formata da Arisa e Vito Coppola, Mara Venier ha dichiarato che prima della puntata lei e il suo staff hanno dovuto affrontare una problematica inattesa: "Stamattina abbiamo avuto degli imprevisti, qualcuno è rimasto positivo e la mia squadra è praticamente decimata. Siamo in tre, io sono qua e vado avanti". La conduttrice, quindi, ha reso noto il fatto che uno dei membri della redazione dello show ha contratto il virus, ragion per cui ha la Rai ha dovuto portare eseguire i controlli necessari e mettere in isolamento precauzionale coloro che sono stati a contatto con la persona in questione. Anche Alberto Matano, nella puntata di sabato 18 dicembre di Ballando, ha raccontato di aver avuto un contatto indiretto con una persona contagiata e quindi, in via precauzionale, ha deciso di isolarsi.

Il collegamento con Alberto Matano in isolamento

Il conduttore del contenitore pomeridiano di Rai1, infatti, si è collegato da casa con la trasmissione condotta da Mara Venier: "Sto bene, è tutto a posto, martedì torneremo in onda con La Vita in diretta, lunedì ci sarà uno speciale al Quirinale, avremmo avuto una brevissima anteprima, quindi non ci saremo" dichiara il giornalista che, infatti, ha sottolineato di essere risultato negativo al tampone a cui si è dovuto sottoporre per prassi, ma di aver comunque preferito aspettare qualche altro giorno prima di poter riprendere la sua routine lavorativa.