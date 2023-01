Harry: “Ho materiale per un altro libro, salverò i figli di William anche se lui è contrario” In una nuova intervista, Harry ha dichiarato di avere materiale a sufficienza su William e Re Carlo III da poter scrivere un altro libro. La sua missione, a suo dire, sarebbe salvare George, Charlotte e Louis: “So che almeno uno di questi tre bambini, farà la mia fine, sarà considerato una ruota di scorta. E questo fa male e mi preoccupa”. Ma, a quanto pare, William lo avrebbe invitato a farsi gli affari suoi.

A cura di Daniela Seclì

Harry non si lascia certo intimorire dalle polemiche scaturite dopo la pubblicazione del suo libro Spare. Al contrario, rincara la dose e fa sapere di avere a disposizione materiale per scriverne un altro. Il Duca di Sussex, inoltre, ha assicurato che inizialmente il suo libro contava 800 pagine, ma ne ha pubblicate solo 400 perché ha preferito tagliare le parti più scottanti, che riguardavano William e Re Carlo III.

Harry ha tagliato da Spare le pagine più scottanti su William e su Re Carlo III

In un'intervista rilasciata a The Telegraph, Harry ha svelato di avere tagliato importanti parti del libro Spare, che riguardavano suo fratello William e suo padre Re Carlo III perché temeva che se avesse rivelato quei dettagli scottanti, non lo avrebbero mai perdonato:

La prima bozza del libro Spare era diversa. Era composta da 800 pagine, mentre il libro finale ne conta 400. Mettiamola così, potevano essere due libri. La parte più difficile è stata tagliare. Ci sono alcune cose che sono accadute, soprattutto tra me e mio fratello e, in qualche modo, tra me e mio padre, che non voglio che il mondo sappia, perché non credo che mi perdonerebbero.

La missione di Harry: salvare la Famiglia Reale da se stessa, la reazione di William

Harry ha ribadito che il suo scopo non sarebbe affatto quello di distruggere la monarchia. Avverte semplicemente la "responsabilità" di riformarla per il bene del Principe George, della Principessa Charlotte e del Principe Louis: "So che almeno uno di questi tre bambini, farà la mia fine, sarà considerato una ruota di scorta. E questo fa male e mi preoccupa". Questa sua missione, tuttavia, non ha placato l'ira del fratello William: "È stato molto chiaro con me, i suoi figli non sono una mia responsabilità". Ma Harry è deciso ad andare avanti: