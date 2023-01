Harry e Meghan e l’incoronazione di Re Carlo III: “Impedito loro di affacciarsi al balcone” Harry e Meghan saranno invitati alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III? Al momento, non è ancora dato saperlo, ma una cosa sembra essere certa: se partecipassero, sarebbe impedito loro di affacciarsi al balcone di Buckingham Palace.

A cura di Daniela Seclì

Il 6 maggio 2023, nell'Abbazia di Westminster a Londra, si terrà l'incoronazione di Re Carlo III. La domanda che in molti si fanno e che probabilmente lascerà con il fiato sospeso ancora a lungo è: Harry e Meghan Markle ci saranno? Al momento, come dicevamo, non è stata ancora confermata la loro presenza. Tuttavia, il DailyMail ha fatto trapelare alcuni dettagli su ciò che accadrebbe se la coppia fosse invitata all'evento.

Il Duca, la Duchessa di Sussex e il balcone proibito

Il Re Carlo III e la Regina consorte Camilla, dopo la cerimonia di incoronazione, si recheranno a Buckingham Palace dove si affacceranno all'ormai iconico balcone. Tuttavia, secondo quanto ha appreso il Daily Mail, in caso Harry e Meghan dovessero presenziare alla cerimonia, sarebbe impedito loro di affiancare il sovrano sul balcone. È previsto, infatti, che possano affacciarsi solo i membri della famiglia che lavorano per la causa della Corona e dunque, presenziano a eventi pubblici o a cerimonie. Dato che Harry e Meghan hanno fatto un passo indietro, avrebbero perso il diritto di partecipare al "rito" del balcone. Oltre a loro, non si potrà affacciare neanche il principe Andrea, che rinunciò a ogni incarico nel 2019, quando si trovò a doversi difendere dall'accusa di violenza sessuale.

Le critiche a Harry dopo l'uscita di Spare

Dopo l'uscita dell'autobiografia Spare, Harry ha ricevuto numerose critiche. Nel programma Good Morning Britain, la giornalista Claudia Joseph ha rimarcato il comportamento, a suo dire, scorretto del Duca di Sussex e ha concluso dicendo che se Harry e Meghan venissero accolti sul balcone di certo lo leggeremmo nel prossimo libro: