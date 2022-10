Giulia Salemi: “Volevo convincere il pubblico di essere simpatica, ma era una forzatura” Giulia Salemi a Verissimo racconta un periodo particolarmente sereno della sua vita. Amore e carriera le sorridono e ha trovato la pace con se stessa: “Prima ero sempre euforica, cercavo di convincere le persone. Oggi mi sento più riflessiva, sono me stessa”.

A cura di Giulia Turco

Giulia Salemi è ospite a Verissimo per fare il punto della situazione su un momento della sua vita particolarmente felice. Finalmente carriera e vita privata sembrano sorriderle e può guardarsi alle spalle con un sorriso. Oggi si sente una donna consapevole di sé stessa, sta dando il meglio in tv ed è pronta ad una nuova fase di vita insieme a Pierpaolo Pretelli.

I successi in tv di Giulia Salemi

“Mai come in questo momento la vita mi sta sorridendo”, ammette l’influencer e conduttrice a Silvia Toffanin, nella puntata di sabato 29 ottobre a Verissimo. “Non voglio svegliarmi da questo sogno, ma sto diventando la donna che volevo essere”. In tv con un ruolo d’eccezione al Grande Fratello Vip di Signorini, quello di opinionista di Twitter, oltre che con un piccolo spazio tutto suo, Salotto Salemi, ora anche in chiaro su La 5. "Prima ero sempre euforica, cercavo di convincere le persone di essere simpatica, ma era tutto forzato. Oggi mi sento più riflessiva, sono me stessa”.

L'infanzia sofferta e il dolore per la separazione dei genitori

Torna a parlare della sua infanzia sofferta, con una mamma iraniana e alcune difficoltà ad allacciare rapporti con i suoi coetanei: “Ho cambiato scuola due volte. Ero una bambina diversa. Ho sempre avuto difficoltà a relazionarmi. Un po’ per il mio carattere, un po’ per le mie origini”. Poi la separazione dei suoi genitori che l’ha segnata: “Il senso di colpa è sempre stato una costante nella mia vita. Facevo avanti e indietro tra mamma e papà, soffrivo in silenzio, ma non volevo mostrare a nessuno il mio dolore”.

Andrà a convivere con Pierpaolo Pretelli in una nuova casa

Pur essendosi trasferita in una casa tutta per sé da poco tempo, per l’influencer è arrivata l’ora di un nuovo cambiamento. “Andremo a vivere in una nuova casa tutta per noi, a Milano”, racconta a Silvia Toffanin. Saranno le prime prove della famiglia che sognano di avere. La loro storia è arrivata al traguardo dei due anni. “Per me è un record assoluto”, scherza. “Pierpaolo è un uomo incredibile, mi ha fatto capire cosa significa essere amata ed apprezzata. Prima ero piena di complessi, non mi sentivo degna di essere amata, mi ero quasi rassegnata”.