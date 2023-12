Giovanni Allevi: “Continuo a vivere e a sopportare il dolore con pazienza” Giovanni Allevi pubblica una foto scattata in ospedale, dov’è ricoverato per combattere il mieloma che lo ha colpito nel 2022: “Giulio Cesare dice che è più facile trovare uomini disposti a morire che trovare quelli disposti a sopportare il dolore con pazienza. Beh, Giulio, io continuo a vivere, e siamo in tanti, molti di più di quanto immagini!”.

A cura di Stefania Rocco

Giovanni Allevi pubblica una foto scattata dall’ospedale, dov’è ricoverato per combattere il mieloma multiplo che lo ha colpito nel 2022. Il musicista e direttore d’orchestra, che sarà a Sanremo il 7 febbraio prossimo come annunciato dal conduttore e direttore artistico Amadeus, ha postato sulla sua pagina Facebook una foto scattata durante un ricovero presso l’Istituto dei tumori di Milano dove si sta curando. E citando Giulio Cesare, Allevi annuncia di stare proseguendo nella sua battaglia, così come migliaia di altre persone che il musicista, con il suo coraggio, intende rappresentare: “Giulio Cesare dice che è più facile trovare uomini disposti a morire che trovare quelli disposti a sopportare il dolore con pazienza. Beh, Giulio, io continuo a vivere, e siamo in tanti, molti di più di quanto immagini!”.

Giovanni Allevi a Sanremo 2024

Giovanni Allevi sarà a Sanremo nel 2024, come annunciato da Amadeus al Tg1 il 28 novembre scorso. “L’annuncio di stasera è qualcosa di particolare che va al di là della musica e tocca le corde del sentimento, perché è una persona che ammiro tanto, che con il suo piano ha affascinato milioni di persone, poi una malattia insidiosa lo ha costretto a lasciare le scene, non è ancora vinta”, aveva anticipato il noto volto Rai, confermando la stima professionale e umana nei confronti di Allevi e il desiderio di rivederlo sul palco dell’Ariston in occasione dell’ultimo Festival che vedrà Amadeus cimentarsi nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico.

Giovanni Allevi accetta l’invito a Sanremo: “Un’emozione suonare di nuovo davanti al pubblico”

Allevi aveva commentato in un videomessaggio l’invito ricevuto da Amadeus per prendere parte alla seconda serata del Festival: “Sono davvero onorato per questo invito a Sanremo. Chissà che emozione sarà suonare di nuovo il pianoforte davanti al pubblico. Avrò anche la grande responsabilità di lasciarvi una riflessione nel mezzo di una battaglia contro la malattia, non ancora del tutto vinta. Sarò la voce dei tanti guerrieri che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita. Grazie Amadeus! Ci vediamo a Sanremo!”.