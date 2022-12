Ginevra Lamborghini dopo il GFVip: “Settimana piena di vita, grazie a chi mi ha aperto il suo cuore” Ginevra Lamborghini torna sui social e il primo pensiero è per l’esperienza vissuta nell’ultima settimana, nella casa del GF VIP. “Ricorderò questa esperienza come una delle più intense e speciali che io abbia mai vissuto, con gli occhi rivolti verso il cielo sento che il bello deve ancora venire”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ginevra Lamborghini è tornata sui social dopo i giorni trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip in qualità di ospite. La cantante a pochi mesi dalla squalifica aveva avuto l'opportunità di poter varcare nuovamente la porta rossa per risolvere alcune questioni lasciate in sospeso. Missione compiuta, "È stata una settimana piena di vita" ha scritto tra le stories pochi minuti fa.

Il messaggio di Ginevra Lamborghini dopo il GF Vip

Dopo il GF Vip Ginevra Lamborghini è tornata a casa ed ha scritto un lungo messaggio social ai fan. Tra le stories ha parlato dell'ultima settimana trascorsa insieme ai suoi ex inquilini, "Per molti di voi sarà sembrata una vacanza, io stesso in modo ironico l'ho chiamata con questo nome ma è stato tanto di più".

È stata una settimana piena di vita. Gioie, sorrisi, preoccupazioni, paure, ansie, domande e silenzi, e poi giochi, balli, risate, respiri e sospiri, attenzioni, abbracci, sguardi dolci come le carezze, comprensione, incredulità, meraviglia, condivisione, parole, dialoghi, canzoni, dispiaceri, e dolori, rivalsa, riscatto, malinconia e gratitudine, baci, speranze e sogni.

L'ex gieffina ha voluto ringraziare "tutte le persone che mi hanno capita, sostenuta e che non hanno mai smesso di credere in me. Sarete sempre la mia stella luminosa". La Lamborghini ha tirato in ballo chi "ha saputo cambiare idea su di me e ha aperto il proprio cuore, accogliendomi con comprensione" nella casa del GF VIP, la location che le ha "insegnato tanto e dato tantissimo".

Ricorderò questa esperienza come una delle più intense e speciali che io abbia mai avuto modo di vivere. Sono felice e con gli occhi rivolti verso il cielo sento che il bello deve ancora venire.

Il biglietto di Antonino Spinalbese per Ginevra Lamborghini

Ieri sera sul letto di Antonino Spinalbese era comparso un bigliettino. Oriana Marzoli credeva appartenesse a Dana Saber, invece era un messaggio che l'hair stylist aveva scritto per Ginevra Lamborghini. Il Vip aveva pensato a un modo per farle arrivare quelle parole e il biglietto gli sembrava la scelta più appropriata. Ma cosa c'è scritto in quella mini lettera? I fan dei Gin Tonic hanno studiato attentamente il contenuto: un utente crede che tra le parole ci sia la scritta "Pomezia", città nella quale avrebbero preso appuntamento Antonino e Ginevra una volta terminato il programma.