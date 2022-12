GF Vip: Oriana Marzoli trova un biglietto sul letto di Antonino e lo strappa, pensava fosse di Dana Oriana Marzoli trova un biglietto sul letto di Antonino Spinalbese al Gf Vip e lo strada pensando fosse da parte di Dana Saber. “Non voglio regalargli un’altra dinamica”, ha detto la venezuelana.

A cura di Stefania Rocco

Tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese è ormai guerra aperta. La concorrente venezuelana del Grande Fratello Vip ha preso di mira l’hair stylist e, dopo averlo messo in evidente difficoltà nel corso dell’ultima puntata con il paragone ingombrante con Stefano De Martino, nelle ultime ore ha continuato a punzecchiarlo. Poche ore fa, ad esempio, ja strappato un biglietto trovato sul suo letto per evitare che le telecamere si concentrassero ancora su di lui.

Perché Oriana Marzoli ha strappato il biglietto di Antonino

Un video postato in rete racconta l’accaduto. Oriana si trovava con l’amica Giaele De Donà – altra ex fiamma platonica di Antonino – quando si è accorta della presenza di un biglietto lasciato sul letto di Spinalbese. Avvicinatasi al letto, ha preso il messaggio e lo ha letto. “…Amici?”, recitava l’unica parola scritta sul biglietto che la venezuelana ha immaginato fosse di Dana Saber, ultima concorrente entrata nella Casa che ha svelato di avere già conosciuto Antonino in passato, sebbene lui non lo ricordi. Tornata in cucina, ha riflettuto per qualche istante per poi tornare sui suoi passi. “Non voglio regalargli un’altra dinamica”, ha detto a Giaele prima di tornare in camera di Antonino, recuperare il biglietto e strapparlo.

La verità sul biglietto sul letto di Antonino

Ma quello lasciato sul letto di Antonino non era un biglietto di Dana. La Casa ha scoperto la verità solo poco più tardi, quando Spinalbese è stato chiamato in confessionale. Gli autori hanno chiesto all’ex compagno di Belén Rodriguez di riscrivere il biglietto sparito e di risistemarlo sul letto. Una richiesta che ha illuminato Oriana: non si trattava di un biglietto di Dana ma di un messaggio scritto dallo stesso Antonino per Ginevra Lamborghini che ha lasciato la Casa solo poche ore fa. L’hair stylist aveva pensato a un modo di farle arrivare un messaggio e il biglietto gli era sembrato la scelta più appropriata.