Dana Saber è un nuova concorrente del GF Vip, ha frequentato Spinalbese ma lui non ricorda chi sia Dana Saber è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip, entrata nella Casa nella puntata del 19 dicembre. La modella, 29 anni, conosce già Antonino Spinalbese, ma lui non si ricorda di averla incontrata e frequentata in passato.

A cura di Elisabetta Murina

Dana Saber è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. É una modella e attrice, ha 29 anni, è originaria del Marocco ed è entrata in Casa nella puntata del 19 dicembre del reality. Alcuni Vipponi la conoscevano già, come Alberto De Pisis, ma anche Antonino Spinalbese. In passato l'hair stylist ha avuto modo di incontrarla in una situazione un pò particolare, tanto che la ragazza ha deciso di lasciargli un pacco misterioso per ricordagli quando si sono visti e in che circostanze.

Chi è Dana Saber, la nuova concorrente del GF Vip

Alfonso Signorini ha annunciato che questa sera, 19 dicembre, nella casa del GF Vip entrerà Dana Saber e sarà una nuova concorrente. Nella sua clip di presentazione, mostrata anche agli altri Vip, la ragazza ha parlato della sua vita: è una modella e attrice, ha 29 anni e origini marocchine. Al momento è single, ma confessa di essere rimasta colpita da Edoardo Tavassi. Dana è molto amica di Dayane Mello, che in passato è stata nella casa del GF Vip.

L'incontro tra Dana Saber e Antonino Spinalbese

Nel frattempo Alfonso Signorini ha chiamato Spinalbese nella Mistery Room e lo ha messo di fronte a un "misterioso pacco del passato". All'interno una sciarpa che apparteneva proprio a lui e che lui stesso aveva regalato a Dana Saber, incontrata diversi anni fa durante un pomeriggio dopo il lavoor. Il conduttore ha provato a rinfrescargli la memoria:

Torniamo indietro di 6-7 anni, un pomeriggio piovoso, muovevi i tuoi primi passi come hair stylist. Tra le donne a cui avevi tagliato i capelli ce ne era una talmente bella che l'hai fermata e gli hai chiesto di aspettarti a fine turno. Sei andato con lei e gliela hai avvolta intorno al collo.

Spinalbese però continua a non ricordarsi della ragazza in questione. Allora Signorini la fa entrare nella stanza, ma nemmeno trovandosela di fronte il concorrente ha riacquistato la memoria. Dana Saber a quel punto si ri presenta e racconta del loro incontro e del motivo per cui ha conservato la sciarpa: